Обращение Папы по случаю Зимней Олимпиады в Пхенчхане

На общей аудиенции 7 февраля Папа Франциск обратился с призывом к спортсменам и организаторам XXIII зимних Олимпийских игр, которые открываются в ближайшую пятницу в южнокорейском городе Пхенчхан:

«Традиционное олимпийское перемирие в этом году становится особенно значимым: делегации двух Корей пройдут вместе под одним флагом и будут соревноваться как одна команда. Этот факт вселяет надежду на мир, в котором конфликты могут быть разрешены мирным путём посредством диалога и взаимного уважения, как этому также учит спорт.

Я обращаюсь с приветствием к Международному олимпийскому комитету, спортсменам и спортсменкам, участвующим в играх в Пхенчхане, к органам власти и ко всему народу Корейского полуострова. Всех вас я сопровождаю молитвой и подтверждаю приверженность Святейшего Престола каждой полезной инициативе в пользу мира и встречи народов. Пусть эти Олимпийские игры станут великим праздником дружбы и спорта! Да благословит и хранит вас Господь!»

Источник: Радио Ватикана