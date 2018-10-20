Обнародованы подробности встречи Папы с прибалтийскими иезуитами (+ ФОТО)

В последнем номере иезуитского журнала «La Civilta’ Cattolica» приведено содержание частной беседы, которая состоялась 23 сентября в Вильнюсе между Папой Франциском и 28 иезуитами из прибалтийских стран.

В частности, своей историей со Святейшим Отцом поделился монс. Сигитас Тамкявичюс, рассказавший о страданиях политзаключенных в советских тюрьмах, через которые прошел и он сам.

Папа Франциск отметил, что подобные раны наносились людям не только в прошлом: «Сегодня мы раздираем на себе одежды за то, что делали коммунисты, нацисты, фашисты… а сегодня? Не происходит ли то же самое и сегодня? Безусловно, но все это делается в белых и шелковых перчатках!».

В беседе с иезуитами Папа подчеркнул, что для обновления Церкви необходима «встреча между молодыми и стариками».

Молодому иезуиту, спросившему, как выжить посреди современного хаоса, Папа ответил, что в этот хаос «нужно заходить не в одиночку», а «с благодатью духовной беседы с настоятелем, с общиной, — тогда это будет миссия, тогда ты будешь с Господом и нечего будет бояться».

Стоит также отметить, что на встрече присутствовал и Ординарий Преображенской епархии в Новосибирске епископ Иосиф Верт. Как известно, Владыка Иосиф также, как и Папа Франциск, является воспитанником Общества Иисусова.

Источник: Vatican News

Фото: La Civiltà Cattolica