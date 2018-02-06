Обнародовано Послание Папы Франциска на Великий Пост 2018 года

Обнародовано Послание Папы Франциска на Великий Пост 2018 года, вдохновленное стихом из Евангелия от Матфея: «По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь» (24,12).

Папа отмечает, что Четыредесяница «дана нам Божественным Провидением» для того, чтобы подготовиться к Пасхе Господней. Великий Пост – это «знак нашего обращения», он «возвещает и реализует возможность вернуться к Господу всем сердцем и всей жизнью».

Святейший Отец приглашает Церковь «прожить в радости и в истине это благодатное время».

Ссылаясь на процитированные вначале слова из Евангелия от Матфея, Папа поясняет, что они прозвучали в Иерусалиме, в Гефсиманском саду, как раз там, где начались Страсти нашего Господа. Отвечая на вопрос учеников, Иисус предвозвещает великую скорбь и описывает ситуацию, в которой может оказаться община верующих: перед скорбными событиями некоторые лжепророки завлекут своим обманом многих и подвергнут угрозе любовь, которая является центром всего Евангелия.

«Какие же формы обретают лжепророки?»: на этот вопрос Папа приглашает ответить в первой части послания. Он отмечает, что лжепророки подобны заклинателям змей, они «пользуются человеческими эмоциями, чтобы порабощать людей и вести их туда, куда им захочется». «Сколько сынов Божиих поддались лести мгновенного наслаждения, путая его со счастьем! — констатирует Папа Франциск. – Сколько мужчин и женщин живут под чарами денежных иллюзий, делающих их рабами прибыли или мелочных интересов!».

Еще один вид лжепророков – это «шарлатаны», предлагающие легкий и непосредственный выход из страданий: посредством наркотиков, беспорядочных связей, нечестного заработка. Среди таких средств Папа называет также «всецелую виртуальность» отношений.

Во второй части Послания на Великий Пост Епископ Рима ссылается на описание ада у Данте Алигьери: дьявол восседает на ледяном престоле; он живет во льду подавленной любви. «Каким образом в нас охладевает любовь?» — снова обращается Папа с вопросом к верующим, приглашая задуматься о «сигналах» этого риска.

Прежде всего, констатирует Святейший Отец, любовь угасает из-за жажды денег; из-за отвержения Бога и отказа искать в Нем утешение, когда мы предпочитаем наше отчаяние Его утешительному Слову и Таинствам. Все это превращается в «насилие, обращенное против тех, кого мы считаем угрозой для наших воображаемых опор: насилие против нерожденного ребенка, больного старика, странника, чужеземца, ближнего, не отвечающего нашим ожиданиям». Все творение становится безмолвным свидетелем охлаждения любви, добавляет Папа и приводит примеры деградации окружающей среды. Любовь охладевает и в наших общинах, и причина тому – «эгоистическая леность, бесплодный пессимизм, искушение изоляции и участия в непрерывных братоубийственных войнах, мирской менталитет».

Что же делать, чтобы наша любовь не охладевала? Папа перечисляет три традиционных покаянных средства: это молитва, милостыня и пост. В конце своего послания Святейший Отец напоминает о ежегодном начинании «24 часа для Господа», которое состоится 9 и 10 марта: в каждой епархии в течение 24 часов должна быть непрерывно открыта по меньшей мере одна церковь, чтобы у верующих была возможность приступить к Таинству Исповеди.

На фото — Елеонская гора, место, где Иисус молился в канун Страстей

Источник: Радио Ватикана