Новые встречи Папы по поводу злоупотреблений в Чили

В Ватикане продолжаются встречи Папы Франциска, направленные на искоренение бедствия злоупотреблений несовершеннолетними со стороны духовенства, в частности из Республики Чили.

По сообщению Зала печати Святейшего Престола, утром 10 июня Епископ Рима встретился в Доме Святой Марфы с монс. Хуаном Игнасио Гонсалесом, главой чилийской епархии Сан-Бернардо, и с госпожой Аной Марией Челис Брунет, президентом Чилийского национального совета по предупреждению жестокого обращения с детьми и заботе о жертвах.

В пресс-релизе отмечается, что целью встречи был обмен информацией, предложениями и мнениями о шагах, предпринимаемых в Чили для рассмотрения случаев насилия и предотвращения подобных преступлений.

Среди затронутых вопросов было также состояние жертв, пережитые ими страдания, а также обязанность Церкви охватить пострадавших заботой и принести им необходимое утешение и исцеление. В ходе встречи Папа Франциск вновь заявил о своём желании, чтобы на каждый вопрос был получен справедливый ответ.

Напомним, что с апреля этого года Святейший Отец систематически встречается в Ватикане с жертвами злоупотреблений, совершённых в Республике Чили. Папа высказал пожелание, чтобы содержание этих встреч не предавалось никакой официальной огласке: его приоритет — выслушать пострадавших, попросить у них прощения и соблюсти конфиденциальность бесед. «В атмосфере доверия и в духе возмещения за причинённые страдания Папа Франциск решил, что гости будут говорить столько, сколько посчитают нужным, поэтому не будет никакого регламента или заранее установленного содержания встреч. В этот болезненный момент Святейший Отец просит молиться о Церкви в Чили», — заявил по этому поводу директор Ватиканского Зала печати Грег Бёрк.

Источник: Vatican News