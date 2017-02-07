Новые серии ватиканских евро за 2017 год

Ватиканское филателистическо и нумизматическое бюро сообщило о выпуске новых монет евро, передает Радио Ватикана.

Первая из нумизматических серий включает набор из 8 разменных монет — от 2 евро до 1 евро-цента — реверс которых оформлен в стилистике, одинаковой для всех стран евро-зоны, с находящимся номиналом. На аверсе ватиканских евро впервые нет изображения Святейшего Отца, вместо этого здесь находится герб Папы Франциска, надпись «Città del Vaticano», двенадцать звезд и год выпуска — 2017. Тираж серии, которая появится в обращении 2 марта 2017 года — 70 тыс. штук. Скульптором новых монет стала художница Даниэла Лонга.

Также 2 марта 2017 г. в Ватикане появится нумизматическая серия в версии «PROOF», которая будет состоять из 8 монет — от 2 евро до 1 евро-цента — с реверсом в единой для европейской валюты стилистике и аверсом с папским гербом, надписью «Città del Vaticano», двенадцатью звездами и годом выпуска — 2017. Причем, серия выйдет в двух версиях: в первую войдет серебряная монета номиналом в 20 евро с изображением архангелов Михаила, Гавриила и Рафаила, находящихся над изображением Младенца Иисуса, а во вторую — золотая монета номиналом в 50 евро с изображением Богородицы из базилики св. Петра в Аугсбурге. Это икона Девы Марии в свое время произвела сильное впечатление на Папу Франциску, который инициировал создание нескольких ее репродукций в Аргентине. Тираж «серебряной» серии составил 8,5 тыс. штук, «золотой» — 1,5 тыс. Скульптором этих монет выступила все та же Даниэла Лонга.

Кроме того филателистическо-нумизматическое бюро Ватикана будет распространять почтовую открытку с изображением Папы Франциска и находящейся рядом монетой номиналом 50 евро-центов выпуска 2017 г. Тираж составит 60 тыс. штук.

Сообщается также, что все монеты были выполнены Государственным монетным двором и полиграфическим институтом Италии (IPZS).