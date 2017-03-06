Начались духовные упражнения для Папы и сотрудников Римской Курии

В первое воскресенье Великого Поста во второй половине дня Папа Франциск вместе со своими ближайшими сотрудниками отправился в реколекционный «Дом Божественного Учителя», принадлежащем Обществу Св. Павла, что в городке Аричча, расположенном в 25 км к юго-востоку от Рима на берегу озера Альбано.

Вечером того же дня там начались реколлекции, то есть духовные упражнения, для Римской Курии.

Время Великого Поста предназначено для молитвы, участия в духовных упражнениях, углубленного размышления над Священным Писанием, а также для тщательного испытания совести.

Традицию общих духовных упражнений для Папы и работников Римской Курии внедрил Пий XI в 1925 году, пригласив двух священников-иезуитов провести такое ​​духовное обновление в течение первой недели Адвента — периода приготовления к Рождеству. Почти через сорок лет, а именно в 1964 году, блаженный Папа Павел VI перенес проведение подобных духовных упражнений на великопостный период. До понтификата Пия ХII духовные упражнения для Папы проводили исключительно члены Общества Иисуса. В течение же последних десятилетий ими руководили кардиналы, епископы и представители различных монашеских общин.

Почти 90 лет такие духовные упражнения устраивались непосредственно в Ватикане. С началом своего понтификата Папа Франциск в духе обычая, присущего членам Общества Иисуса, принял решение совершать духовное обновление в уединенном и тихом месте, подальше от среды обычного обитания и ежедневного труда, что способствует лучшему сосредоточению духа. Папа, как правило, едет в Ариччу на автобусе вместе со всеми участниками реколлекций.

«Страсти, смерть и воскресение Иисуса Христа в Евангелии от св. Матфея», — такой будет тема духовных упражнений, которые проведет францисканец о. Джулио Микелини, преподаватель Богословского Института в Ассизи и главный редактор журнала «Convivium Assisiense».

Папа вместе со своими ближайшими помощниками будет иметь возможность поразмыслить над следующими темами, как: исповедание апостола Петра и вход Господень в Иерусалим (Мф. 16, 13-21); последние слова Спасителя и начало Его Страстей (Мф 26, 1-19); хлеб и Плоть, вино и Кровь (Мф 26, 37-46); молитва Иисуса в Гефсиманском саду и Его арест (Мф 26, 36-46); Иуда и земля крови (Мф 27, 1-10); римский суд, жена Пилата и сны Божьи (Мф 27, 11-26); смерть Мессии (Мф 27, 45-46); погребение Христа и Великая суббота (Мф 27, 56-66); пустой Гроб и Воскресение (Мф 28, 1-20).

Реколлекции начались в воскресенье Евхаристической адорацией и молитвой Вечерни. В последующие дни утренняя Святая Месса будет начинаться в 7:30, после чего последуют утренние духовная конференция и медитация. Дневная конференция и медитация будут начинаться в 16:00, после чего последует очередная Евхаристическая адорация и молитва Вечерни. 10 марта, в последний день реколлекций, будет иметь место только одна реколлекционная конференция и медитация.

В течение всего периода реколлекций все Папские аудиенции – в том числе общая, которая проводится по средам, – будут отменены. Сам глава Католической Церкви вернется в Ватикан в пятницу 10 марта.

По материалам Radio Vaticana