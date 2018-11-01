На традиционной общей аудиенции Папа Франциск продолжил обсуждение шестой заповеди

Продолжая свой цикл катехез о Десяти Заповедях, Папа Франциск на традиционной общей аудиенции по средам 31 октября продолжил объяснение шестой заповеди – «Не прелюбодействуй», подчеркнув, что любовь и верность Христа проливает свет на красоту человеческих чувств.

Из Ватикана сообщает Ольга Сакун:

«Наше аффективное измерение – это призвание к любви, которая проявляется в верности, приятии и милосердии», — сказал Папа и добавил, что эта заповедь относится именно к супружеской верности, поэтому необходимо задуматься о ее значении с точки зрения супружеской любви.

«Мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил Церковь»: эти слова апостола Павла были настоящей революцией на фоне антропологии тех времен. Возможно, это была самая революционная вещь, какая только могла быть сказана о браке. Однако призыв к верности обращен не только к супругам, отметил Папа. На самом деле это отеческое слово Бог обращает ко всем людям. Путь человеческого созревания – это путь любви: от способности принимать заботу к способности заботиться, от принятия дара жизни к способности даровать жизнь. Взросление означает умение жить супружеским и родительским измерениями, проявляющимися в различных жизненных ситуациях, умение взять на себя бремя другого человека и любить его. Таким образом, прелюбодей, блудник, неверный — это то же самое, что незрелый: это означает удерживать свою жизнь для себя и смотреть на различные ситуации с точки зрения собственного благополучия и удовольствия. В этом смысле каждое христианское призвание – это призвание супружеское. Например, священство – это призвание служить общине со всецелой любовью. Поэтому – добавил Папа – священство не может восприниматься как «функция», и те, кто считает его функцией, «лучше пусть остаются дома». Священники – это люди, к чьим сердцам прикоснулся Святой Дух, кто беззаветно любит Невесту Христову. Священники «любят народ Божий совершенно по-отечески, с нежностью и силой супруга и отца». Точно так же, богопосвященное девство подразумевает верность и радость, поскольку оно выражает супружеские и плодотворные отношения материнства и отцовства.

«Каждое христианское призвание содержит в себе супружеское измерение, повторил Папа, и взирая с верой на брак и на любое другое призвание, мы можем понять до конца смысл человеческой сексуальности: «Человеческое тело – это не орудие наслаждения, но место нашего призвания к любви, а в настоящей любви нет места для похоти и поверхностных отношений».

Таким образом, хотя заповедь «Не прелюбодействуй» сформулирована как запрет, она содержит в себе призыв ко всецелой и верной супружеской любви, сказал в заключение Папа Франциск.

В конце общей аудиенции в последний день октября Папа напомнил, что 1 ноября Церковь отмечает торжество Всех святых, а 2 ноября – День поминовения усопших верных.

«Пусть свидетельство веры тех, кто нас предварил, — сказал Папа, — укрепит в нас уверенность: Бог сопровождает каждого на жизненном пути, никогда никого не оставляет на собственный произвол и желает, чтобы все мы были святыми, как Он свят». Посещая могилы наших близких, добавил Святейший Отец, «мы обретаем множество святых, которые ходатайствуют перед Богом о наших нуждах». Папа также напомнил, что «многие усопшие ожидают от нас духовной поддержки».