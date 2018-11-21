На общей аудиенции 21 ноября Папа Франциск размышлял о заповеди «Не пожелай…» в свете духовной нищеты и сознания собственной греховности

Во время традиционной общей аудиенции по средам, которая 21 ноября 2018 года проходила на площади Св. Петра, Папа Франциск сосредоточил свое внимание на двух последних заповедях Декалога: «Не пожелай жены ближнего твоего» и «Не пожелай ничего, что принадлежит ближнему твоему». Святейший Отец заметил, что они перекликаются с заповедями, которые касаются прелюбодеяния и воровства. «В чем же тогда назначение этих слов? Они являются просто обобщением? Или в них есть что-то большее?» — задался вопросом Папа.

«Хорошо, если мы помним о том, что все заповеди призваны определять границы жизни, выходя за которые, человек уничтожает себя самого и ближнего, разрушая общение с Богом. (…) Все грехи рождаются в результате дурных желаний – все. Начинаются из устремлений сердца, затем человек входит в эту волну и приходит к нарушению. Речь идет не о формальном нарушении, нарушении Закона, но о нарушении, способном поранить как самого этого человека, так и других людей». По словам Понтифика, Сам Иисус свидетельствует об этом открытым текстом: «Ибо изнутри, из человеческого сердца, исходят злые мысли, разврат, воровство, убийства, прелюбодеяние, алчность, злоба, коварство, бесстыдство, зависть, богохульство, гордость, глупость. Всё это зло исходит изнутри и делает человека нечистым» (Мк 7,21-23). «И теперь мы понимаем, что весь путь, пройденный через Декалог, не имел бы никакого смысла, если бы не достигал уровня человеческого сердца. Откуда происходит всё это зло? Декалог четок и глубок в этом отношении: его исходным пунктом является сердце, и если оно не будет освобождено, остальное не очень-то и нужно. Вот вызов: освободить сердце от всего дурного и грязного», — сделал вывод Папа.

«Можно свести Божьи предписания к одному только красивому фасаду жизни, которая всё равно остаётся жизнью рабов, а не сынов. Часто за фарисейской маской удушающей правильности скрывается что-то плохое и неопределенное», — продолжил он. По словам Святейшего Отца, заповеди должны помочь человеку сбросить эту маску, являя тем самым свое истинное состояние — нищету, приводящую к смирению. «Человек нуждается в этом блаженном унижении, приводящем к убеждению, что никто не может спасти себя сам, что нам следует вопиять к Богу, чтобы получить спасение», — подчеркнул Папа. «И напрасно думать, что мы можем исправиться без дара Святого Духа. Напрасно думать, что мы сумеем очистить свои сердца одним только титаническим усилием нашей воли: это не возможно. Необходимо в истине и свободе открыться общению с Богом: только таким образом наши усилия смогут принести плоды», — добавил он.

Папа Франциск напомнил, что задачей библейского Закона было привести человека к познанию правды о нем самом, а это значит, к познанию своей нищеты, коя «становится действительной и личной открытостью Божию милосердию, преображающему и обновляющему». «Последние слова Декалога научают всех нас признавать себя нищими; помогают нам увидеть хаос в собственном сердце, чтобы больше не жить эгоистично, чтобы стать нищими духом, стать ‘настоящими’ перед лицом Отца, позволяя Сыну освободить нас, а Святому Духу – наставить».

«‘Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное’. Да, воистину блаженны те, кто перестают обманывать себя, думая, что могут спастись от собственной немощи без помощи Божьего милосердия, единственного, что способно исцелить наше сердце. Только милосердие Бога способно исцелять сердца. Блаженны, сознающие собственные дурные желания и со скорбным и смиренным сердцем предстоящие Богу и людям не в качестве праведников, но грешников. Как замечательны слова, сказанные Господу Петром: ‘Отойди от меня, Господи, ибо я человек грешный’. Это превосходная молитва», — констатировал Святейший Отец.

В заключение аудиенции Папа Франциск отметил, что лица, признающие себя грешниками, обретают способность сострадания и милосердия к ближним, ибо понимают, насколько они сами в этом нуждаются.

По материалам Vatican News