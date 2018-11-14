На общей аудиенции 14 ноября Папа Франциск объяснил смысл заповеди «Не лжесвидетельствуй»

На традиционной общей аудиенции по средам, которая 14 ноября 2018 года прошла на площади Святого Петра в Ватикане, Папа Франциск сосредоточил свое внимание на восьмой заповеди: «Не свидетельствуй ложно против ближнего своего». Он отметил, что жизнь «ложной коммуникацией» является очень серьезным проступком, ибо мешает общению, а значит любви. «Там где есть неправда, не может быть любви», — подчеркнул Папа.

«Если мы говорим об общении между людьми, мы имеем в виду не только слова, но и жесты, поведение и даже молчание и отсутствие. Человек говорит всем, чем является и что делает. Мы все живем в коммуникации с другими людьми и постоянно балансируем между правдой и ложью,» — добавил он.

«Но что это значит, говорить правду? Это значит быть искренним? Или точным? На самом деле, этого недостаточно, ведь можно искренне заблуждаться или быть точным в деталях, но не понимать общего смысла. Иногда, когда мы оправдываемся, то говорим: ‘Я сказал, что услышал!’. Да, но сделал исключительной свою точку зрения. Или: ‘Я только сказал правду!’. Возможно, но раскрыл личную и конфиденциальную информацию. Сколько же есть сплетен, которые уничтожают единство по причине своей нелепости или отсутствия такта! Более того, сплетни убивают…”, — подчеркнул Понтифик.

Святейший Отец напомнил, что на вопрос Пилата об истине, Иисус ответил: «Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине». И это свидетельство Он подтвердил Своими Страстями и Смертью. «Своей смертью Иисус явил Отца, Его милосердную и верную любовь», — отметил Папа и продолжил: «Истина находит свою полную реализацию в самой личности Иисуса, в том, как Он жил и как умер, что было плодом Его отношений с Отцом. Вот оно – жизнь Божьих детей, которое Он, Воскресший, дарит также и нам, посылая Святого Духа, Который является Духом истины, и убеждает наше сердце в том, что Бог – это наш Отец”

По словам Папы Франциска, человек каждым своим поступком или подтверждает, или опровергает эту истину. «От простых повседневных ситуаций до самых ответственных решений. Но логика здесь одна и та же – логика, которой родители, бабушки и дедушки учат нас, когда велят не обманывать».

«Спросим же самих себя: какую истину выражают наши христианские дела, слова и решения? Каждый из нас может спросить самого себя: кем я являюсь, свидетелем истины или обманщиком? Христиане – это не какие-то исключительные люди. Но они являются детьми Отца Небесного, Который всегда благ и никогда не подводит. Это Он вливает в наше сердце любовь к братьям. И эта истина утверждается не громкими словами, но является образом нашего существования, нашей жизни и проявляется в каждом нашем поступке», — констатировал Понтифик.

В заключение Святейший Отец подчеркнул, что в конечном счете единственной истиной является чудесное Откровение Бога, Его безграничная отчая любовь. «Это истина отвечает человеческому разуму, но, вместе с тем, бесконечно его превосходит, так как является даром, который снизошел на землю и воплотился в Распятом и Воскресшем Христе. Она стала очевидной для всех тех, кто к ней принадлежит и демонстрирует адекватную ей позицию», — подвел итог Папа Франциск.