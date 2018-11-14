На общей аудиенции 14 ноября Папа Франциск объяснил смысл заповеди «Не лжесвидетельствуй»

На общей аудиенции 14 ноября Папа Франциск объяснил смысл заповеди «Не лжесвидетельствуй»

Ноябрь 14, 2018

На традиционной общей аудиенции по средам, которая 14 ноября 2018 года прошла на площади Святого Петра в Ватикане, сосредоточил свое внимание на восьмой : «Не свидетельствуй ложно против ближнего своего». Он отметил, что жизнь «ложной коммуникацией» является очень серьезным проступком, ибо мешает общению, а значит любви. «Там где есть неправда, не может быть любви», — подчеркнул Папа.
«Если мы говорим об общении между людьми, мы имеем в виду не только слова, но и жесты, поведение и даже молчание и отсутствие. Человек говорит всем, чем является и что делает. Мы все живем в коммуникации с другими людьми и постоянно балансируем между правдой и ложью,» — добавил он.

«Но что это значит, говорить правду? Это значит быть искренним? Или точным? На самом деле, этого недостаточно, ведь можно искренне заблуждаться или быть точным в деталях, но не понимать общего смысла. Иногда, когда мы оправдываемся, то говорим: ‘Я сказал, что услышал!’. Да, но сделал исключительной свою точку зрения. Или: ‘Я только сказал правду!’. Возможно, но раскрыл личную и конфиденциальную информацию. Сколько же есть сплетен, которые уничтожают единство по причине своей нелепости или отсутствия такта! Более того, сплетни убивают…”, — подчеркнул Понтифик.

Святейший Отец напомнил, что на вопрос Пилата об истине, Иисус ответил: «Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине». И это свидетельство Он подтвердил Своими Страстями и Смертью. «Своей смертью Иисус явил Отца, Его милосердную и верную любовь», — отметил Папа и продолжил: «Истина находит свою полную реализацию в самой личности Иисуса, в том, как Он жил и как умер, что было плодом Его отношений с Отцом. Вот оно – жизнь Божьих детей, которое Он, Воскресший, дарит также и нам, посылая Святого Духа, Который является Духом истины, и убеждает наше сердце в том, что Бог – это наш Отец”

По словам Папы Франциска, человек каждым своим поступком или подтверждает, или опровергает эту истину. «От простых повседневных ситуаций до самых ответственных решений. Но логика здесь одна и та же – логика, которой родители, бабушки и дедушки учат нас, когда велят не обманывать».

«Спросим же самих себя: какую истину выражают наши христианские дела, слова и решения? Каждый из нас может спросить самого себя: кем я являюсь, свидетелем истины или обманщиком? Христиане – это не какие-то исключительные люди. Но они являются детьми Отца Небесного, Который всегда благ и никогда не подводит. Это Он вливает в наше сердце любовь к братьям. И эта истина утверждается не громкими словами, но является образом нашего существования, нашей жизни и проявляется в каждом нашем поступке», — констатировал Понтифик.

В заключение Святейший Отец подчеркнул, что в конечном счете единственной истиной является чудесное Откровение Бога, Его безграничная отчая любовь. «Это истина отвечает человеческому разуму, но, вместе с тем, бесконечно его превосходит, так как является даром, который снизошел на землю и воплотился в Распятом и Воскресшем Христе. Она стала очевидной для всех тех, кто к ней принадлежит и демонстрирует адекватную ей позицию», — подвел итог Папа Франциск.

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