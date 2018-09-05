Монахи-капуцины избрали нового главу своего Ордена (ФОТО)

27 августа в Риме открылся Генеральный капитул Ордена Братьев Меньших Капуцинов (Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum). После четырех шестилетних мандатов представителей других стран, Орден вновь возглавил итальянец.

Утром 3 сентября 2018 года делегаты 85-го Генерального капитула этой монашеской Конгрегации, прибывшие в Рим со всех концов мира, избрали своего нового настоятеля. Министром-генералом Ордена на следующее шестилетие стал 57-летний священник Роберто Дженуин (OFMCap) из Фалькаде.

Избранный во время первого тура голосования, получив 101 голос из числа 188 участников капитула, о. Роберто Дженуин стал первым итальянцем во главе Ордена капуцинов после 24-летнего перерыва.

Уроженец Фалькаде в северо-итальянском регионе Венето, он он защитил докторскую диссертацию по каноническому и гражданскому праву в Папском Латеранском университете, нёс служение настоятеля в разных монастырях, преподавал, а также в течение девяти лет возглавлял капуцинскую провинцию Тривенето на Севере Италии. Ранее уже дважды принимая участие в генеральных капитулах, отныне он будет возглавлять Конгрегацию в течение последующих шести лет.

Генеральный капитул Ордена Меньших Братьев Капуцинов проходит в Международном коллегиуме св. Лаврентия Бриндизийского в Риме с 27 августа по 16 сентября. Подобные собрания, на которые собираются делегаты Ордена капуцинов со всего мира, происходят каждые шесть лет. На них братья делятся опытом, решают наиболее актуальные вопросы Ордена, выбирают новое руководство.

В течение прошлых шести лет Генеральным настоятелем капуцинов был швейцарский брат Мауро Йори, OFMCap.

По материалам Vatican News и OFMCap.org