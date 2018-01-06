Молитвенные прошения Папы Франциска на январь: помолимся о религиозных меньшинствах Азии

Папа Франциск записал видеопослание, поясняющее молитвенные прошения на январь: Святейший Отец просит верующих присоединиться к его молитве об азиатских меньшинствах.

«В культурном разнообразии Азиатского континента, — отмечает Папа Франциск, — Церковь сталкивается со множеством рисков, и ее задача становится еще труднее из-за того, что она представляет собой меньшинство. Эти риски, эти вызовы она разделяет с другими религиозными меньшинствами, с которыми нас объединяет стремление к мудрости, истине и святости. Когда мы думаем о том, сколько людей подвергаются гонениям за религию, мы выходим за рамки обрядовых и конфессиональных различий и встаем рядом с теми, кто борется, чтобы не отказываться от собственной религиозной самобытности. Помолимся о них, дабы в азиатских странах христиане, равно как и другие религиозные меньшинства, могли жить своей верой в полной свободе», — призывает Святейший Отец.

Источник: Радио Ватикана