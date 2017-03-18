Литургия покаяния в Ватикане (ФОТО-подробности)

Литургия покаяния в Ватикане (ФОТО-подробности)

Март 18, 2017

Вечером в пятницу 17 марта возглавил специальную покаянную литургию в соборе Святого Петра. 

Перед началом богослужения Святейший Отец исповедался сам, а затем принял у некоторых других верных. Примечательно, что споведовался Папа в той форме, какая принята во многих странах юга Европы и Латинской Америки: не сбоку исповедальни через решеточку, а на коленях, лицом к лицу с исповедником.

Смотрите фото-подробности акции , начавшейся с Римской епархии:

 

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