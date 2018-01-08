Крещение детей в Сикстинской капелле. Папа: родители должны говорить на «диалекте любви»

Утром 7 января, в последний день рождественского литургического времени, Папа Франциск совершил в Сикстинской капелле Святую Мессу праздника Крещения Господня. Во время богослужения Епископ Рима окрестил 34 младенца в память о Крещении Иисуса святым Иоанном Предтечей в водах реки Иордана.

Под сводами ватиканской часовни, украшенной фресками Микеланджело, прозвучали имена 18 девочек и 16 мальчиков. Обращаясь к родителям, Святейший Отец отметил, что они принесли своих детей для Крещения, и это первый шаг для исполнения вверенной им задачи: передать следующему поколению веру во Христа. Однако одного лишь Крещения недостаточно, подчеркнул Папа:

«Для передачи веры мы нуждаемся в Святом Духе, в одиночку мы не способны этого сделать. Вера передаётся исключительно по благодати Святого Духа».

Епископ Рима отметил, что родители принесли в церковь своих детей, дабы те исполнились Пресвятой Троицы, «Которая поселится в их сердцах». Отцы и матери призваны передавать веру «на семейном диалекте», на говоре «мамы и папы, дедушки и бабушки», и этот диалект ничем нельзя заменить, подчеркнул Святейший Отец:

«Если дома родители не говорят между собой на языке любви, то передать веру будет непросто или даже невозможно. Не забывайте об этом».

Со временем, отметил Епископ Рима, с детьми встретятся катехизаторы и помогут им развить эту первую, родительскую передачу веры с помощью пояснений и комментариев. Со своей стороны дети также обладают собственным диалектом: через него они слушают наставления и с ним растут в вере. Господь Иисус, отметил Папа, «советует нам уподобляться детям и говорить как они»:

«Мы не должны забывать этот язык детей, которые говорят как умеют; Господь Иисус очень любит это наречие. В ваших молитвах будьте по-детски простыми и рассказывайте Иисусу обо всём, что происходит в вашем сердце, как это делают дети».

В конце своей проповеди Святейший Отец выразил заботу о естественных потребностях младенцев:

«Если они устраивают концерт, это значит, что им неудобно, слишком жарко, они чувствуют себя плохо или голодны… Если они хотят есть, то можете покормить их грудью: не бойтесь, накормите их, ведь это тоже язык любви».

Источник: Радио Ватикана