Коррупция питает культуру смерти. Папа озвучил молитвенную интенцию на февраль (ВИДЕО)

Коррупция питает культуру смерти. Папа озвучил молитвенную интенцию на февраль (ВИДЕО)

Февраль 03, 2018

записал видеопослание, чтобы прокомментировать молитвенные прошения на , которые он просит возносить всех верных.

«Что лежит в основе рабства, безработицы, пренебрежения общими благами и природой? Коррупция, смертоносный процесс, питающий культуру смерти. Ибо жажда власти и жажда обладания не имеет границ. С коррупцией, — продолжает Св. Отец, — невозможно справиться молчанием. Мы должны говорить о ней, обличать ее зло, мы должны понимать ее и проявить волю, чтобы милосердие возобладало над убогостью, а красота над ничтожеством. Помолимся вместе, — призывает в заключение Папа Франциск, — дабы те, кто обладает материальной, политической или духовной властью, не оказались во власти коррупции».

 

Источник: Радио Ватикана

ТЕГИ

Print Friendly
vavicon
При использовании материалов сайта ссылка на «Сибирскую католическую газету» © обязательна