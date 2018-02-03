Коррупция питает культуру смерти. Папа озвучил молитвенную интенцию на февраль (ВИДЕО)

Папа Франциск записал видеопослание, чтобы прокомментировать молитвенные прошения на февраль, которые он просит возносить всех верных.

«Что лежит в основе рабства, безработицы, пренебрежения общими благами и природой? Коррупция, смертоносный процесс, питающий культуру смерти. Ибо жажда власти и жажда обладания не имеет границ. С коррупцией, — продолжает Св. Отец, — невозможно справиться молчанием. Мы должны говорить о ней, обличать ее зло, мы должны понимать ее и проявить волю, чтобы милосердие возобладало над убогостью, а красота над ничтожеством. Помолимся вместе, — призывает в заключение Папа Франциск, — дабы те, кто обладает материальной, политической или духовной властью, не оказались во власти коррупции».

Источник: Радио Ватикана