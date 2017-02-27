Кард. Мюллер: Церкви не присущ доктринальный федерализм

В интервью немецкой газете «Rheinische Post» префект Конгрегации вероучения кардинал Герхард Людвиг Мюллер прокомментировал пояснения Епископской конференции Германии к постсинодальному апостольскому увещанию Папы Франциска «Amoris laetitia». В своём недавнем документе немецкие прелаты допускают возможность причащения — в некоторых исключительных случаях — разведённых второбрачных. По этому поводу ватиканский кардинал сказал: «Полагаю, не очень полезно, когда каждый епископ комментирует Папские документы в свете своего субъективного понимания».

Кардинал Мюллер отметил, что «сформулированное Папой и общеобязательное учение Церкви нельзя интерпретировать в поместных Церквах иначе и даже вопреки ему. Основой Церкви является единство в вере», — подчеркнул кардинал. «Никто не имеет права по своему усмотрению видоизменять Святые Таинства как эффективные знаки благодати, например, в Таинстве Примирения отпускать грехи без покаяния и без твёрдого намерения исправиться».

Префект Конгрегации вероучения прокомментировал также вопрос об авторитете Папы Римского в наши дни. «Папа — не глава всемирной организации, но первый из свидетелей Евангелия», — подчеркнул немецкий кардинал. Сегодня, во времена релятивизма и нигилизма, догмат о безошибочности Папы Римского понять непросто, однако речь идёт не о его непогрешимости в интеллектуальных и нравственных вопросах, но о его «специальной харизме возвещения Божественного откровения во всей его истине и полноте».

Источник: Радио Ватикана