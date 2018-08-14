Кард. Бассетти — молодёжи: будьте закваской надежды для Церкви

Утром 12 августа кардинал Гуалтьеро Бассетти возглавил на ватиканской площади — в сослужении Папы Франциска — Святую Мессу для десятков тысяч молодых паломников со всей Италии.

Богослужение в Ватикане стало заключительным этапом молодёжного паломничества, участники которого встречались днём ранее с Папой Франциском на древнеримском ипподроме «Circo Massimo».

В своей проповеди глава итальянского епископата призвал молодёжь быть «закваской надежды» для Церкви и общества. Паломничество, отметил кардинал, является «лучшим способом поблагодарить Господа за жизнь и за юность», хотя жара, усталость и тяготы пути внушали порой сомнения, стоит ли продолжать начатый поход. Подобные вопросы глубоко затрагивают жизнь современной итальянской молодёжи: сложность выбора жизненного пути, неуверенность в будущем, безработица, разочарования, трудности в семьях. Опыт паломничества помогает понять, что любые трудности и страх можно преодолеть, если мы не будем опираться только на самих себя. Господь всегда посылает Своего ангела, дабы в нужное время даровать всё необходимое для укрепления сил и смелости.

Примером тому, отметил кардинал, служит Илия, о котором говорилось в первом чтении этой воскресной Мессы. Пророку не раз грозили опасности и даже гибель, но Господь всегда приходил ему на помощь, посылая ангела и самых бедных, отверженных людей. Божье провидение действует чудесным образом, но использует наши руки и сердца, подчеркнул кардинал. Обретя небесную помощь и земное укрепление, Илия продолжает путь служения своему народу. Господь знает, что на самом деле в сердце человека; цель настоящего паломничества — это Христос, Который никогда не разочарует, сказал в конце проповеди кардинал Бассетти.

Источник: Vatican News