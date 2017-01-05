Кард. Балдиссери: “Amoris laetitia” предлагает путь, основанный на «созревании просвещенной совести»

Церковь, «исходящая из самой себя», и Церковь «с открытыми дверями»: именно эти два измерения вдохновляли Синод Епископов, посвященный семье, который нашел свое полное пастырское выражение в апостольском увещании “Amoris laetitia”. Документ был в центре конференции, предложенной генеральный секретарем Синода кардиналом Лоренцо Балдиссери в городе Чивитавеккья. Кардинал подчеркнул, что ключевые слова постсинодального послания – это «принимать, сопровождать, распознавать и интегрировать». “Amoris laetitia” – это послание належды для всех семей, также и для тех, которые испытывают трудности и переживают кризис, для семей «хрупких и израненных». Все без исключения призваны жить с доверием и не поддаваться унынию, все призваны «в полноте жить собственной миссией в Церкви и в современном мире».

Синод Епископов, посвященный семье, был «реализацией на практике того, что Папа вкладывает в понятие соборности как постоянного осуществления церковной жизни». Метод, примененный во время ассамблей Синода, должен сопровождать Церковь всякий раз, когда ей предстоит «принимать справедливые решения, действительно соответствующие воле Божьей»: этим методом является распознавание.

Именно распознавание помогает разобраться в бесчисленных конкретных ситуациях, представленных на рассмотрение Отцам Синода, и эти ситуации не являются сухими богословскими казусами, но отражают повседневную жизнь семей во всех ее оттенках, в том числе и в первую очередь самых болезненных. “Amoris laetitia” употребляет глагол «распознавать» прежде всего в восьмой главе: здесь речь идет о ситуациях, когда «любовь больше не соответствует форме Таинства Брака». В этом случае Церковь «заботиться о людях, несущих в себе раны, чтобы они могли вернуться на путь Евангелия, в свете первенства Божьей благодати, которая никогда не оставляет».

Это не означает, уточнил кард. Балдиссери, что законы и доктрина Церкви претерпевают изменения вопреки традиционному нравственному учению. Однако, при соблюдении общих норм, «отдельные ситуации должны рассматриваться в их специфике». В этом смысле “Amoris laetitia”, например, дает ясные указания в отношении деликатного вопроса разведенных, вступивших в новый гражданский брак, открывая для них возможность таинственного примирения и причащения. В данном случае, пояснил генеральный секретарь Синода Епископов, речь идет всегда о «пути», выражающем «созревание просвещенной совести». «Церковь исходящая» не может довольствоваться лишь близостью к людям, оставляя каждого в его отправной точке: цель пастырского сопровождения – приобщать людей к церковной жизни согласно этапам и способам, подходящим для каждого случая.

Все это подразумевает внимание к подготовке вступающих в брак и пастырское сопровождение после бракосочетания. Именно оно поможет в дальнейшем «избежать отклонений или краха брака и семьи».

Так же, как Бог заботится обо всех Своих детях, начиная с самых слабых и далеких, сказал в заключение кардинал Балдиссери, «Церковь с любовью приближается к тем, кто участвует в ее жизни несовершенным образом»: «Чтобы сопровождать и интегрировать тех, кто живет в так называемых неканонических ситуациях, пастыри должны смотреть в лицо каждому из них».

Источник: Радио Ватикана