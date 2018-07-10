Из затопленной пещеры в Таиланде спасли всех подростков и тренера

Всех 12 подростков и их тренера вывели на поверхность из затопленной пещеры в Таиланде. Теперь детям предстоит длительный карантин, а с родными они могут пообщаться только через стекло.

Эвакуация детей проходила в течение трех дней. За два предыдущие дня удалось вывести восемь подростков, а сегодня — еще четверых и 25-летнего тренера, с которым дети оказались в пещере.

«Двенадцатый «Вепрь» и тренер Эк вышли из пещеры и направляются в полевой госпиталь», — сообщил телеканал Spring News.

Спасатели называют эвакуированных детей кодовыми именами: «Лесной вепрь-1», «Лесной вепрь-2» и так далее, используя в кодовом обозначении название школы, в которой учатся подростки («Академия Лесных вепрей»), и их футбольной команды. Настоящие имена пострадавших пока не разглашаются.

Подробности операции также были засекречены.

Спасенных подростков на вертолетах доставляют на реабилитацию в больницу города Чианграй. Их ждет многодневный карантин, медики будут обследовать их на предмет возможных инфекций. В первые дни из-за ослабления организма дети смогут видеть родных только через стекло.

Следом за тренером из пещеры вышли врач спецназа сухопутных войск и трое боевых пловцов спецназа ВМС Таиланда, которые оставались вместе с детьми со дня их обнаружения в дальней камере.

Официально операция пока еще не завершена. Ожидается, что о ее окончании начальник штаба Наронгсак Осоттханакон объявит вечером на пресс-брифинге.

Источник: РИА Новости