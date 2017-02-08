Из Сирии от террористов бежали около 450 тысяч христиан

Дамаск, 8 февраля. Около 450 тысяч христиан покинули Сирию, убегая от террористов, сообщил в понедельник патриарх Мелькитской греко-католической Церкви Сирии Григорий III Лахам.

«Я бы дал 450 тысяч — это и православные, и католики, и униаты — здесь до 18 конфессий. Это, включая тех, которые в Ливан перебрались, некоторые — в Германию, в Канаду», — сказал он на встрече с российскими парламентариями. Его слова цитирует РИА Новости.

Накануне делегация депутатов Госдумы РФ прибыла в Сирию.

Парламентарии планируют встретиться с президентом страны Башаром Асадом и руководством парламента этой ближневосточной страны.