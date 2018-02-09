Интернет-психопатологии: главная причина — отсутствие родителей

Накануне Всемирного дня безопасного Интернета, который отмечается во второй вторник февраля, Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) ​и итальянский «Лазурный телефон доверия» выступили со специальным заявлением в защиту детей. Организации подчёркивают, что взрослые, семьи, государственные учреждения и особенно производители технологий и средств коммуникаций недостаточно серьёзно относятся к тревожным сигналам в отношении самых молодых пользователей. Дети и подростки, которые остаются в одиночестве перед мониторами компьютеров, Smart TV, планшетов и смартфонов, беззащитны перед пагубным информационным потоком. Среди перечисленных рисков — материалы безнравственного и порнографического содержания, сцены жестокости и насилия; несовершеннолетние привыкают к азартным играм, становятся приманкой для злоупотреблений, участниками киберзапугивания в качестве жертв и палачей, тратят деньги на незаконные покупки в Интернете, привыкают к деструктивному образу жизни.

В настоящее время существует немало научной литературы на тему патологий, связанных с использованием Интернета, однако опубликованные досье, отчеты, материалы конференций не производят должного эффекта. До сих пор не существует установленных правил и эффективных средств контроля в Сети, призванных уже с раннего возраста обучать детей правильному и ответственному использованию Интернета, а также защищать их в цифровом мире в такой же степени, как и во всех других областях реальной жизни.

Уже с 2009 года на эти вызовы старается ответить римская больница имени Агостино Джемелли, располагающая единственной в системе государственного медобслуживания амбулаторией для лечения психопатологий, вызванных цифровым миром. По словам доктора Федерико Тониони, именно родители и семьи являются причиной нарушений психики, которые в результате неправильного использования Интернета проявляются у молодых пациентов этого медицинского центра.

В интервью корреспонденту нашего радио доктор Тониони отметил, что «Интернет — это прежде всего новый способ общения и мышления», и он приводит к патологиям и расстройствам особенно в тех ситуациях, когда у маленьких пользователей «в той или иной форме отсутствуют родители». Слишком часто мы предлагаем детям цифровые приложения, чтобы тем самым заменить наше личное присутствие. Компьютерные программы и мобильные приложения — «это потрясающие няньки», с горькой иронией отмечает доктор Тониони: «Как же часто мне приходится слышать от родителей: ‘Моего сына перед компьютером не видно и не слышно’!»

Итальянский врач подчеркнул, что «цифровое пространство разрушило способность находиться в уединении». Для предотвращения разного рода «изоляции в Сети» требуются конкретные временные пределы пользования Интернетом и приложениями, однако эти пределы должны быть результатом доверительного диалога между родителями и детьми. «Временные рамки нельзя навязывать в духе слепого послушания, потому что в этом случае можно спровоцировать гнев у подростков». Все ограничения необходимо терпеливо объяснять и наполнять смыслом. «Мы не должны демонизировать Интернет, но управлять им вместе, без предрассудков со стороны взрослых по отношению к детям», — подчеркнул доктор Федерико Тониони.

Источник: Радио Ватикана