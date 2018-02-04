«И не введи нас во искушение»: «Отче наш» в святоотеческом прочтении

Молитва «Отче наш» стала предметом обсуждений в массмедиа после высказывания Папы Франциска, который одобрил решение французских епископов модифицировать перевод. Этой теме посвящена публикация в новом номере иезуитского журнала «La Civilta’ cattolica».

В 2008 году прошение, переведенное на многие языки как «не введи нас в искушение», было видоизменено и в Италии при одобрении Итальянской епископской конференции, — хотя новый перевод, звучащий как «не оставь нас в воле искушения», и не вошел в литургический обиход.

На страницах «La Civilta’ cattolica» библеист Пьеро Бовати напоминает, что дебаты вокруг перевода этой фразы велись уже в первые столетия существования Церкви. Автор публикации предлагает изменить прошение из Молитвы Господней следующим образом: «Не введи нас в испытание». На основе тщательного анализа библейских текстов богослов приходит к выводу, что именно молитва «приводит к тому, что испытание перестает быть поводом ко злу», преображаясь в благодатный момент на духовном уровне.

Предложение Бовати, по сути, соответствует древним христианским толкованиям, о чем свидетельствует переизданный в Италии небольшой сборник, вышедший впервые в 1951 году под редакцией французского патролога-францисканца Адальбера Аммана (1910-2000) под заголовком «Отче наш в святоотеческом прочтении». Он включает тексты восьми авторов: четырех латинских (Тертуллиана, Киприана, Амвросия и Августина) и четырех греческих (Оригена, Кирилла Иерусалимского, Григория Нисского и Феодора Мопсуестийского), к которым куратор сборника добавил краткий комментарий, приписываемый святому Франциску Ассизскому: в нем уточняется, что искушение может быть «открытым или же скрытым, внезапным или назойливым».

В начале третьего столетия Тертуллиан писал: «Не надобно тут думать, чтобы Бог Сам хотел нас искушать, дабы испытать веру нашу, весьма Ему известную, а тем более дабы доставить нам случай пасть. Невежество и злоба свойственны одному Сатане». Несколько десятилетий спустя Ориген подробно объяснит этот текст и напишет о парадоксальной пользе от искушения: «Что в нашей душе от всех кроме Бога, даже от нас скрыто, в искушениях это открывается, так что явным делается, каковы мы. Учимся мы тогда сами себя познавать, и таким образом при доброй воле примечать собственные недостатки, и за добро, какое открывается в искушениях, благодарить». И в заключение добавляет: «Ибо, чего вследствие человеческой слабости еще недостает нам, когда мы все с своей стороны делаем, то дополняется Богом, Который любящим Его во всем содействует к добру».

На фото — фрагмент текста молитвы «Отче наш» на церковно-славянском языке в храме Pater Noster в Иерусалиме.

Источник: Радио Ватикана