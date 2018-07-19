Хорватский футболист погасил долги всех жителей родной деревни

Хорватский футболист Анте Ребич погасил кредиты всех жителей родной деревни Имоцки. О благородном поступке спортсмена рассказал бывший партнер по команде 24-летнего Ребича Ловро Шиндик, чьи слова приводит портал sportbuzzer.de.

«Он вырос в небольшой деревне недалеко от Сплита. Никогда не забывал свои корни, хотя в 19 лет уехал в итальянскую «Фиорентину», – отметил футболист.

Сборная Хорватии на прошедшем Чемпионате мира по футболу заняла второе место, уступив Франции со счетом 2:4. На ЧМ-2018 Ребич провел шесть игр и забил один гол в ворота сборной Аргентины в матче группового этапа.

После Чемпионата стало известно, что французский футболист Килиан Мбаппе отдаст гонорар за ЧМ-2018 на благотворительность. Он переведет его на счет некоммерческой организации Premiers de Сordeé, которая бесплатно обучает проводит спортивные занятия для детей-инвалидов и детей, которые проходят лечение в госпиталях.