Франция поддержала отношение Святейшего Престола к смертной казни

Париж, 3 августа. Франция приветствует изменения, внесенные в Катехизис Католической Церкви о недопустимости смертной казни и намерении добиваться ее отмены во всем мире, говорится в коммюнике французского министерства иностранных дел.

В четверг Папа Римский Франциск утвердил изменение Катехизиса Католической Церкви, в котором отныне утверждается, что «смертная казнь недопустима», и содержится обязательство «решительно добиваться ее отмены во всем мире».

«Франция приветствует твердую позицию против смертной казни, выраженную Святейшим Престолом, для которого эта меря является бесчеловечной и унижающей человеческое достоинство», — говорится в коммюнике МИД Франции.

В Париже также приветствуют намерение Католической Церкви добиваться отмены смертной казни во всем мире.

«Франция твердо и в постоянной манере выступает за отмену во всем мире смертной казни, этого несправедливого, бесчеловечного и неэффективного наказания. Она призывает все государства, в которых еще применяется смертная казнь, ввести мораторий в целях окончательной ее отмены», — отмечается в документе.

Источник: РИА Новости