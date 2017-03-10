Духовные упражнения в Аричче: смерть Иисуса была подлинной

9 марта в Доме Божественного Учителя в Аричче продолжились духовные упражнения для Папы Франциска и Римской Курии. Свою проповедь отец-францисканец Джулио Микелини посвятил драматическим обстоятельствам крестной смерти Спасителя в евангельском рассказе от святого Матфея. Смерть Христа на Голгофе была настолько реальной, что даже ученикам было трудно поверить в Его возвращение к жизни, подчеркнул проповедник.

Святой Матфей описывает смерть Иисуса в очень «неудобных» деталях, которые смущают читателей Евангелия: эти детали не могли быть выдуманы; они верно констатируют то, что произошло в действительности. Прежде всего евангелист передал чувство богооставленности, которое Иисус испытал на Кресте, проявленное в Его крике с высоты Голгофского Креста: «Или, Или! лама савахфани? То есть: Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?» (Матф. 27,46). Некоторые посчитали, что Он звал пророка Илию или Иоанна Предтечу; однако Иисус звал Своего Отца. И Отец молчал.

Факт невмешательства Небесного Отца, по словам о. Микелини, — это «ещё один обескураживающий элемент всей истории о Смерти Иисуса», и это тоже невозможно придумать.

Наконец, дополнительным страданием для Христа было то, что Он уходил из этого мира непонятым. Прежде Он всегда пояснял ученикам и всему народу Божий замысел спасения. Но теперь Он не может никому объяснить финал собственной земной жизни, Свою крестную смерть.

«Конечно, мы знаем, что Крест объясняет всё, — подчеркнул проповедник. — Однако Иисус не может даже сказать, почему Он зовет Отца, а не зовёт Илию. Он может сделать только одно: довериться Святому Духу, чтобы именно Святой Дух объяснил людям то, чего Он Сам пояснить уже был не силах. Либо же Ему придётся ждать Воскресения и быть со Своими учениками, делить с ними трапезу в течение 40 дней (как об этом говорит начало Деяний Святых Апостолов), вести за руку Своих непонимающих учеников».

О. Микелини отметил, что кроме этого последнего мучения, было также разящее копьё римского сотника. В Евангелии упоминается об эпизоде в Капернауме с другим сотником, возможно, тоже вооружённым: военный обращается к Иисусу с просьбой исцелить своего слугу, и Христос не отвергает такого жеста заботы. Господь был всегда доступен, как стал доступным для удара копьём на Кресте, ради спасения людей.

Под Крестом на Голгофе, до последнего часа земной жизни Христа, были многие женщины, включая Пресвятую Деву Марию, которая становится здесь матерью Его братьев, Матерью всей Церкви, подчеркнул проповедник.

В завершение своих размышлений о. Джулио Микелини задался вопросом о сути нашего непонимания других людей, почему это происходит: из-за нашей закрытости, из-за гордыни или же просто потому, что мы не хотим их понимать? Верующие должны осознать свои недостатки общения с другими людьми и преодолеть их, стараясь расти в смирении и «стремясь увидеть присутствие Господа в будничной заурядности или во взгляде другого человека».

Источник: Радио Ватикана