Духовные упражнения в Аричче: Иисус говорит через простые вещи

В Аричче завершился шестой и последний день духовных упражнений для Папы Франциска и Римской Курии. Свою последнюю великопостную проповедь отец-францисканец Джулио Микелини посвятил пустой гробнице и Воскресению, согласно Евангелию от святого Матфея.

После страдания и боли Страстного времени приходит не финал, а новое начало, которое является Воскресением, подчеркнул проповедник: Воскресение указывает на реальную новизну Христа по отношению к историческому Иисусу. Когда мы слышим, что Он воскрес, то должны подразумевать человека Иисуса из Галилеи, чьё послание всегда возвещало освобождение человека. Это послание, по словам о. Микелини, может достигнуть современного человека двумя путями: дорогой исследования Священного Писания и путём милосердной любви. В любом случае человек должен вырваться из своей тесной гробницы и открыться свободе Воскресения.

В Евангелии от святого Матфея послание о Воскресении Господа людям приносит ангел, и, по словам проповедника, в жизни верующего не достаточно одного пустого, покинутого гроба: Воскресение Христово нужно возвещать и проповедовать перед людьми. Однако слова евангелиста показывают и другое измерение Воскресения — прощение. Воскресший Иисус хочет встретиться с одиннадцатью учениками и называет их братьями, Он прощает их отречение и встречается с ними в Галилее, хотя даже и тогда они не лишены сомнений. Евангельский рассказ от святого Матфея заканчивается словами Иисуса, которые заверяют нас в Его близости: «Се, Я с вами во все дни до скончания века», и это, по словам проповедника, самое большое достояние, которое мы обрели, несмотря на все наши сомнения, недостатки и грехи.

В завершение великопостных духовных упражнений Папа Франциск сердечно поблагодарил о. Джулио Микелини за его естественность, простоту и основательную подготовку, с которыми он сопровождал участников реколлекций своими размышлениями, и пожелал отцу-францисканцу продолжать быть хорошим монахом. Господь, отметил Святейший Отец, обращается к нам по-разному:

«Действительно есть очень много всего для размышления, и святой Игнатий Лойола говорит, что, когда во время духовных упражнений тебя коснётся утешение или опустошение, нужно приостановиться. Несомненно, каждый из нас нашёл среди многого услышанного один или два таких момента. Остальное тоже не потеряется, оно пребудет и послужит для другого случая. Порой самые важные и сильные вещи кому-то ничего не говорят и, вполне возможно, что самое маленькое слово выразит несказанно больше».

Источник: Радио Ватикана