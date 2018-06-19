Большая горечь: с «Крузенштерна» сняли курсантов за оскорбление католиков

В мае двое курсантов, которые проходили морскую практику на паруснике «Крузенштерн», допустили оскорбительную выходку в адрес Католической церкви и ее паствы. Капитану барка пришлось приносить официальные извинения, участников инцидента сняли с судна. Портал «Новый Калининград» рассказывает об этой истории, которая не превратилась в международный скандал только благодаря быстрой и правильной реакции представителей Балтийской Государственной Академии.

«Крузенштерн», учебное судно Балтийской Государственной Академии рыбопромыслового флота (БГА, входит в структуру Калининградского Государственного Технического Университета), отправился в очередной поход 2 мая. Вместе с курсантами БГА на борту по традиции находятся студенты из других регионов. Это представители Волго-Каспийского морского рыбопромышленного колледжа и Астраханского Государственного Технического Университета, всего 42 человека. Маршрут включает, в частности, немецкий Гамбург, норвежский Ларвик, французский Бордо, Фарерские острова.

В конце мая барк зашел в порт польского города Свиноуйсьце, где пробыл 4 дня. Как и в других городах, местные жители получили возможность подняться на его борт (бесплатно). Курсанты и студенты в свою очередь отправились на экскурсии. Среди местных достопримечательностей, с которыми они могли познакомиться, есть бюст Папы Римского Иоанна Павла II. Один из участников морской практики подошел к бюсту и сделал вид, что душит его, второй — сделал снимок на телефон. Потом молодой человек выложил фотографию в соцсеть, сопроводив ее подписью националистического характера.

Пост увидел один из местных жителей, который обратился к журналистам. Интернет-портал Iswinoujscie.pl опубликовал заметку об инциденте. «Несмотря оказанное гостеприимство, к сожалению, моряк счел возможным отнестись к одному из самых известных поляков, а значит, к памяти польского народа, таким образом. Мы надеемся, что этот поступок никому не сойдет с рук, а поляки покажут пример нации, которая не говорит, что идет дождь, когда кто-то плюет им в лицо», — говорится в сообщении портала. Инцидент вызвал множество возмущенных откликов.

О случившемся стало известно капитану «Крузенштерна» Михаилу Еремченко. Через два дня после публикации журналисты польского портала получили письмо за его подписью с официальными извинениями.

«Я, капитан учебно-парусного судна „Крузенштерн“ Михаил Еремченко, обращаюсь к Вам, ко всем жителям города Свиноустье, гражданам Республики Польша, католикам всего мира, — написал он. — От лица экипажа, всех курсантов, проходящих практику на борту барка „Крузенштерн“, с чувством большой горечи и искренней досады, я прошу прощения за оскорбительную выходку моих курсантов в период стоянки в гостеприимном порту Свиноустье. Мы осознаем ту боль и то оскорбление, которые были нанесены всем католикам необдуманным хулиганством со стороны двух курсантов. Сожаление и раскаяние курсантов, пришедшее после содеянного, послужит серьезным уроком в понимании допустимых рамок поведения по отношению к католическим святыням братского славянского польского народа. Вся работа учебно-парусного судна „Крузенштерн“ всегда была и будет направлена на построение уважительных, добрососедских отношений, дружбы и взаимопонимания между всеми народами. Еще раз примите наши искренние извинения».

«Извинения, принесенные капитаном „Крузенштерна“ Еремченко, приняты как общественностью, так и руководством польского города. Практиканты, допустившие выходку, списаны с судна и отправлены по месту учебы в Астраханский государственный технический университет», — поставили точку в этой истории в беседе с корреспондентом «Нового Калининграда» в пресс-службе Калининградского государственного технического университета.