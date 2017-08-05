Базилика Санта-Мария-Маджоре воссоздаст чудесный снегопад

Пятого августа Католическая Церковь празднует Освящение базилики Санта-Мария-Маджоре: утром в этом римском храме была совершена торжественная Святая Месса, которую возглавил кардинал Станислав Рылко. Во время богослужения с кессонного потолка святилища по традиции ниспадали белые лепестки цветов, напоминая о чудесном снегопаде, выпавшем почти 1.700 лет назад на Эсквилинском холме и указавшем место строительства будущего храма. Это самое древнее на Западе богородичное святилище впоследствии стало одной из четырёх Папских базилик в Риме.

Вечером 5 августа в стенах базилики Санта-Мария-Маджоре верующие и паломники вознесут молитву Вечерни под предстоятельством титулярного архиепископа Валерии монс. Франческо Каналини, а затем станут свидетелями ещё одного воспоминания о чудесном снегопаде — теперь из белых лепестков, которые взлетят над площадью перед фасадом базилики: эта традиция привлекает многочисленных гостей Вечного города уже 34-й год подряд.

В интервью Ватиканскому радио кардинал Станислав Рылко отметил, что древний храм «на протяжении столетий духовной и художественной красоты» является «чрезвычайным свидетелем любви многих поколений христиан к Пресвятой Деве Марии». Базилика Санта-Мария-Маджоре занимает особое место также и в сердце Папы Франциска: в день своего избрания на Папский престол он пришёл к почитаемой здесь чудотворной иконе Богородицы «Спасение римского народа» (Salus Populi Romani), чтобы вверить ей свой понтификат. Кардинал отметил, что «каждый раз — до и после очередной апостольской поездки за границу — Святейший Отец молится в этой базилике Пресвятой Деве о посеве Евангельского слова и благодарит за плоды своих поездок. С начала своего понтификата Папа Франциск посетил эту базилику более пятидесяти раз».

Источник: Радио Ватикана