Атака против Папы Франциска: кто пытается свергнуть понтифика? (Обзор католических СМИ)

Бывший апостольский нунций в США архиепископ Сарло Мария Вигано потребовал от Папы Франциска уйти в отставку, сообщает Vatican insider (Турин, Италия).

Экс-нунций передал в католические средства массовой информации 11-страничный меморандум, в котором утверждает, что Святейший Престол с 2000 года знал о существовании обвинений в сексуальном насилии в отношении архиепископа Теодора МакКаррика, который в конце того же года был назначен главой Вашингтонской архиепископии и в следующем году возведен Папой Иоанном Павлом II в кардиналы.

Вигано утверждает, что письменные свидетельства против МакКаррика, обвиненного в преследовании семинаристов и молодых священников, регулярно передавались в Ватикан апостольскими нунциями в США, но оставались без ответа. В этом он обвиняет государственного секретаря Святейшего Престола Анджело Содано (1991−2006 годы) и кардинала Леонардо Сандри, ныне префекта Конгрегации по делам Восточных Церквей, прикрывавших, по мнению Вигано, МакКаррика, который «часто ездил в Рим и заводил друзей повсюду, на всех уровнях курии».

Вторая волна обвинений последовала в 2006 году. Как пишет бывший нунций, он подготовил две подробные записки, отправив их своему начальству, на тот момент государственному секретарю Тарчизио Бертоне.

Наконец, третья и последняя глава: в июне 2013 года Вигано во время частной аудиенции у Папы, когда Франциск спросил его о МакКаррике, ответил понтифику, что есть досье на него. При этом Вигано не утверждает, что передал в тот же день или впоследствии документы или свидетельства обвинения против Маккаррика новому Папе Римскому.

При этом следует отметить, что ни во время понтификата Иоанна Павла II, ни Бенедикта XVI на кардинала не были наложены серьезные прещения. Однако когда в этом году появились сообщения о недостойном обращении МакКаррика с несовершеннолетними, Папа Франциск заставил его жить в уединении и лишил сана кардинала. И это самое первое реальное и радикальное наказание в отношении сановника, не имеющее прецедента в новейшей истории Церкви. Также остается вопрос, почему монсеньор Вигано не опубликовал имеющуюся у него информацию до сего дня, если был так убежден, что это крайне важное для Церкви? И почему, будучи апостольским нунцием в США в 2011—2016 годах, он не подал свои соображения в письменном виде, предложив новому папе принять меры против Маккаррика?

Важным элементом понимания контекста сексуального скандала в США является то, что он является возможностью для неотрадиционалистских молодых американских католиков атаковать американских епископов и кардиналов, близких к Папе Франциску, отметил в интервью Vatican insider (Турин, Италия) профессор богословия Университета Вилланова Массимо Фаджиоли.

Дело в том, что скандал, связанный со злоупотреблениями епископата, что нанесло удар по их легитимности, создал в Католической церкви в Соединенных Штатах огромный вакуум власти, который кто-то должен заполнить. Те, кто думает, что решение проблемы — это массовая отставка всех американских епископов, заблуждаются: вовсе не обычные миряне-католики заполнят пустоту, оставленную епископами.



Архиепископ Вашингтона кардинал Дональд Вюрл не был в курсе деяний его предшественника, архиепископа Теодора Маккаррика, информирует Catholic News Agency (Инглвуд, США).

По словам представителя монсеньора Эда Макфаддена, «кардинал Вюрл не получал документацию или информацию от Святейшего Престола, касающуюся поведения Маккаррика, или сообщения о наложении на того каких-либо запретов по предложению архиепископа Вигано». Экс-нунций ранее заявлял, что в 2009 или 2010 году Папа Бенедикт XVI распорядился, чтобы МакКаррик «покинул семинарию, где он жил, ему было запрещено служить (мессу) публично, участвовать в общественных собраниях, читать лекции, путешествовать, и его обязали посвятить жизнь молитве и покаянию». По мнению Вигано, «совершенно немыслимо», чтобы занимавший в то время пост нунция в США архиепископ Пьетро Самби не рассказал бы Вюрлу об ограничениях, наложенных на кардинала. Церковные источники, знакомые с расследованием, поделились с агентством некоторыми подробностями. Отмечается, что когда Вюрла поставили в известность о следствии против МакКаррика, он просил того ограничить свое общественное служение, но кардинал отказался. Источники сообщили, что, согласно каноническому праву, Вюрл не мог запретить МакКаррику служить в архиепископии Вашингтона, причем кардинал также отклонял просьбы других епископов, просивших его не посещать или служить в их епархиях.



Папа Франциск еще раз попросил прощения за тех иерархов, которые скрывали сексуальные преступления, рассказывает Crux (Денвер, США). Это случилось в Ирландии во время визита понтифика.

«Вчера я встретился с восемью людьми, пострадавшими от злоупотреблений, — сказал Папа Франциск. — Резюмируя то, что они мне рассказали, я хотел бы предоставить милости Божией эти преступления и попросить за них прощения». Эти злодеяния, по словам Папы, были совершены «ответственными сотрудниками Церкви». Признавая сокрытие злоупотреблений, а также сам факт преступлений, Святейший Отец добавил, что «некоторые члены иерархии не были в состоянии справиться с этими болезненными ситуациями и молчали. Просим прощения».

Источник: REGNUM