Архиепископ Кентерберийский в ООН поддержит традицию Римских Понтификов

Глава Англиканской Церкви впервые в истории выступит в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. Таким образом Архиепископ Кентерберийский поддержит традицию, заложенную Понтификами.

Папы Римские несколько раз в истории посещали штаб-квартиру ООН: Павел VI — в 1965 году, Иоанн Павел II — в 1979 и 1995 годах, Бенедикт XVI — в 2008, Франциск — в 2015 году.

Архиепископ Джастин Уэлби примет участие в открытой дискуссии по медиации (от лат. mediare — «посредничать» — форма внесудебного разрешения споров в помощью третьей нейтральной беспристрастной стороны, — ред.) и ее роли в предотвращении конфликтов, которая пройдет 29 августа 2018 года в Нью-Йорке.

Англиканского первоиерарха пригласила Постоянный представитель Соединенного Королевства в ООН Карен Пирс. Дискуссия станет одним из двух главных событий, организованных во время британского председательства в Совете Безопасности в августе.

Карен Пирс подчеркнула, что архиепископ Уэлби имеет обширный опыт посредничества. Он также входит в состав основанного генеральным секретарем ООН Консультативного совета высокого уровня по вопросу медиации.

Англиканская Церковь имеет статус наблюдателя в Организации Объединенных Наций.

Папа Франциск посетил штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке по случаю 70-летия основания этой организации и начала очередной Генеральной Ассамблеи 25 сентября 2015 года. Тогда он обратил внимание на необходимость реформирования структур ООН, в частности финансовых, поскольку они должны заботиться об устойчивом развитии стран и не допускать их подчинения кредитным системам, которые провоцируют большую бедность, маргинализацию и зависимость.

Также Понтифик обратил внимание на случаи слабой работы власти. Он заметил, что необходимо не только торжественное принятие решений, но воля и конкретные действия, чтобы победить феномен социальной и экономической маргинализации.

Папа отметил, что война — это отрицание всех прав человека и драматическая агрессия против окружающей среды. Поэтому для настоящего развития необходимо не допускать войн между народами и прилагать все усилия для мира.

Распространение оружия, особенно массового уничтожения, противоречит фундаментальным принципам ООН. «Этика и право, основанные на угрозе взаимного уничтожения — и потенциально всего человечества — являются противоречием и обманом во всей конструкции Объединенных Наций, которые стали бы в таком случае «нациями, объединенными страхом и недоверием», — заявил Святейший Отец.

Особое внимание в своем выступлении в ООН в 2015 году Папа Франциск обратил на другой вид настоящей войны — торговлю наркотиками, от чего умирают миллионы людей; он призвал страны к борьбе против этого зла.

По материалам Vatican News