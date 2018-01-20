Апостольское путешествие в Перу: встреча Папы с жителями Пуэрто-Мальдонадо

В ходе апостольского визита в Перу Святейший Отец встретился в городе Пуэрто-Мальдонадо с жителями Амазонии, Андов и соседних стран.

Отметив красоту и величие этой земли, доверенной опеке Божьей Матери, Папа Франциск подчеркнул, что именно она становится свидетелем злоупотреблений её жителями, что следует называть «рабством». Насилие над человеком, особенно над женщинами и детьми, никогда нельзя считать чем-то «нормальным», подчеркнул Епископ Рима. Эту землю угнетают общественная культура отбросов, которая забывает о самых слабых, а также культура потребительства, которая выкачивает природные ресурсы до последней капли.

С другой стороны, местные жители должны противостоять желанию обогащаться любой ценой, потому что золото может требовать человеческих жертвоприношений. Жадность, деньги и власть — это фальшивые боги, они повсюду несут разложение, они развращают человека и учреждения, уничтожают реки и леса. Иисус говорил, что для изгнания некоторых демонов нужно много молиться, и эти фальшивые боги — одни из них.

Папа Франциск призвал жителей Амазонии организовывать у себя разного рода движения и общины, чтобы попытаться преодолеть эти сложные ситуации, и прежде всего — сплотиться вокруг личности Иисуса. Благодаря Христу мы можем обратиться, открыть подлинную вечную жизнь и обрести действительное спасение. В конце своего обращения Папа Франциск призвал любить землю и считать её своей, чувствовать, слушать её и восхищаться ею:

«Вверим себя Марии, Божьей Матери и нашей Матери, прибегнем под её защиту. Пожалуйста, не забывайте молиться обо мне».

Источник: Радио Ватикана