Апостольский нунций на Украине архиепископ Клаудио Гуджеротти посещает Авдеевку

14–15 февраля 2017 года Апостольский нунций на Украине архиепископ Клаудио Гуджеротти вместе с епископом Яном Собило, главой Технического комитета Акции «Папа для Украины», находится с визитом в Авдеевке и других близлежащих населенных пунктах Донецкой области, пострадавших от обстрелов в последние дни.

Как говорится в сообщении Апостольской нунциатуры на Украине, нунций приехал в Донецкую область, чтобы засвидетельствовать солидарность, молитву и благословение Папы Франциска людям, которые сильно пострадали, будучи лишенными воды, света и средств к существованию в условиях чрезвычайного холода.

Апостольский нунций намерен встретится с эвакуированными в Святогорск детьми, пострадавшими лицами, находящимися в центральном госпитале Авдеевки, учителями разрушенных школ и представителями местной власти. Посол Ватикана посетит также центр поддержки и социально-психологического восстановления детей.

Вместе с Комитетом гуманитарной инициативы «Папа для Украины» представитель Святейшего Отца подпишет Соглашение для реализации проекта экстренной чрезвычайной помощи, которую Папа Франциск жертвует в размере 200 тыс. евро, для поддержки тысячи детей и трехсот взрослых, ставших жертвами недавних обстрелов в этом регионе.

Об этом сообщает Католический медиа-центр со ссылкой на Апостольскую нунциатуру на Украине.