Angelus: с помощью Марии открывать присутствие Бога (ФОТО + ВИДЕО)

Оставаясь в тесных рамках того, что мы знаем, или того, что принадлежит нам, нашему кругу, мы относимся с предвзятостью к другим.

Перед чтением молитвы «Ангел Господень» в последнее воскресенье сентября Папа Франциск призвал следовать Христу, перестав мыслить категориями друг/враг, мы/они, свой/чужой, поскольку Бог проявляет Себя и действует самым неожиданным образом и через людей, которые могут не принадлежать к нашему кругу.

Темой размышления Папы стал отрывок из Евангелия от Марка (9, 38-43.45.47.48), в котором «представлена одна самых поучительных подробностей о жизни Иисуса с Его учениками»: ученики увидели незнакомого им человека, который изгонял бесов во имя Иисуса, и хотели запретить ему. Разделяя возмущение учеников, Иоанн спешит сообщить Иисусу об этом случае и ищет Его поддержки. Но ответ Иисуса, напомнил Папа, ведет в другом направлении: «Не запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо именем Моим, не может вскоре злословить Меня. Ибо, кто не против вас, тот за вас».

Следует учиться у Иисуса «быть внимательнее к подлинности добра, красоты и истины, которые совершаются, а не к имени и происхождению того, кто его совершает, продолжил Папа. Мы должны стремиться, подражая Иисусу, быть открытыми к свободе Духа Божия, Который в Своем действии не ограничен никакими преградами.

Назвав поведение учеников в этом эпизоде понятным с человеческой точки зрения, Папа предостерег от «боязни конкуренции», которому подвергались христианские общины всех времен, не исключая нашего времени:

«Это форма самореференции. Более того, именно в этом кроется корень прозелитизма. Церковь – говорил Папа Бенедикт – растет не через прозелитизм, она растет через привлечение, то есть через свидетельство, данное людям силой Святого Духа».

Оставаясь в тесных рамках того, что мы знаем, или того, что принадлежит нам, нашему кругу, мы относимся с предвзятостью к другим, начинаем судить. Вместо этого, продолжил Папа, мы должны анализировать свое поведение и бескомпромиссно «обрезать» все, что может привести в смущение более слабых в вере людей.

Завершая размышление, Святейший Отец воззвал к Деве Марии, дабы Она помогла нам «распознавать знамения присутствия Господа среди нас, открывать Его, где бы Он ни проявлял Себя, также в самых немыслимых и необычных ситуациях».

Источник: Vatican News