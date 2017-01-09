Angelus 8 января. Папа: возвещать Евангелие с кротостью и решимостью

Перед чтением молитвы «Ангел Господень» в воскресенье 8 января Папа размышлял о празднике Крещения Господня. Христиане, – сказал Папа, – это «народ крещеных», «грешников, спасенных благодатью Христа». Св. Отец призвал провозглашать Евангелие с кротостью и решимостью.

В крещении Иисуса, – подчеркнул Папа, – мы видим кротость и смирение Господа, Его солидарность с «хрупким и грешным человеком».

Миссия Иисуса отмечена стилем смиренного и кроткого Отрока, вооруженного только силой правды, как пророчествовал Исаия:

«Стиль Иисуса, а также миссионерский стиль учеников Христа заключается именно в этом: возвещать Евангелие с кротостью и решимостью, без крика, без осуждения кого-либо, — с кротостью и решимостью, без высокомерия или навязчивости. Настоящая миссия — это ни в коем случае не прозелитизм, но привлечение к Иисусу. Но как? Как происходит это привлечение к Иисусу? Через собственное свидетельство, начиная с глубокой связи с Ним в молитве, поклонении и деятельном милосердии, которое является служением Иисусу, пребывающему в самом малом из братьев».

«В подражание Иисусу, доброму и милосердному Пастырю, – продолжил Папа, – и вдохновленные Его благодатью, мы призваны сделать нашу жизнь радостным свидетельством, которое освещает путь, принося надежду и любовь»:

«Этот праздник позволяет нам заново открыть для себя дар и красоту того, что мы являемся крещеным народом, то есть грешниками (все мы ими являемся), спасенными благодатью Христа, по-настоящему вовлеченными, силой Святого Духа, в сыновние отношения Иисуса с Отцом, принятыми в лоно Матери Церкви, теперь способные к братству, которое не знает границ и барьеров».

После чтения богородичной молитвы Папа упомянул о том, что утром того же дня он крестил 28 новорожденных в Сикстинской капелле, а накануне – одного молодого оглашенного. Святейший Отец призвал помолиться о них и распространил свою молитву «на всех родителей, которые в этот период готовятся к крещению своих детей или только что отпраздновали его»:

«Кроме того, я хотел бы также пригласить присоединиться ко Всемирной сети молитвы Папы, распространяющей, в том числе и через социальные сети, молитвенные прошения, которые я предлагаю каждый месяц всей Церкви. Таким образом осуществляется апостольство молитвы и укрепляется общение», – сказал Святейший Отец.

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Полный текст размышлений Святейшего Отца:

Дорогие братья и сёстры, здравствуйте!

Сегодня, в праздник Крещения Иисуса, Евангелие (Мф 3,13-17) представляет нам сцену, которая произошла на берегу реки Иордан: среди толпы кающихся людей, пришедшей к Иоанну Крестителю, чтобы принять от него крещение, был также Иисус. Он стоял в очереди. Иоанн хотел удержать Его, говоря: «Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?» (Мф 3,14). Креститель действительно осознавал ту огромную дистанцию, которая существовала между ним и Иисусом. Но Иисус пришел именно для того, чтобы уничтожить это расстояние между человеком и Богом: если Он является полностью Богом, то Он является также полностью человеком и соединяет то, что было разделено. Поэтому Он просит Иоанна крестить Его, дабы исполнилась всякая правда (ср. Мф 3,15), то есть чтобы исполнился замысел Отца, осуществляемый через путь послушания и солидарности со слабым и грешным человеком, путь смирения и полной близости Бога к Своим детям. Потому что Бог очень близок к нам, очень близок!

В ту минуту, когда Иисус, крещеный Иоанном, выходит из вод реки Иордан, с высот раздается голос Бога Отца: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Моё благоволение» (Мф 3,17). В то же время Святой Дух в виде голубя спустился на Иисуса, Который публично положил начало Своей миссии спасения; миссии, отличающейся стилем смиренного и кроткого Отрока, вооруженного только силой правды, как пророчествовал Исаия: «Не возопиет и не возвысит голоса Своего […] Тростника надломленного не переломит, и льна курящегося не угасит; будет производить суд по истине» (Ис 42,2-3). Смиренный и кроткий Отрок.

Стиль Иисуса, а также миссионерский стиль учеников Христа заключается именно в этом: возвещать Евангелие с кротостью и решимостью, без крика, без осуждения кого бы то ни было, но с кротостью и решимостью, без высокомерия или навязчивости. Настоящая миссия — это никогда не прозелитизм, но привлечение к Иисусу. Но как? Как происходит это привлечение к Иисусу? Через собственное свидетельство, начиная с глубокой связи с Ним в молитве, поклонении и деятельном милосердии, которое является служением Иисусу, присутствующему в самом малом из братьев. В подражание Иисусу, доброму и милосердному Пастырю, и вдохновленные Его благодатью, мы призваны сделать нашу жизнь радостным свидетельством, которое освещает путь, принося надежду и любовь.

Этот праздник позволяет нам заново открыть для себя дар и красоту того, что мы являемся крещеным народом, то есть грешниками – все мы ими являемся – грешниками, спасенными благодатью Христа, по-настоящему вовлеченными, силой Святого Духа, в сыновние отношения Иисуса с Отцом, принятыми в лоно Матери Церкви, ставшими способными к братству, которое не знает границ и барьеров.

Дева Мария да поможет всем нам, христианам, сохранять всегда живое и благодарное осознание нашего Крещения и с верностью идти по пути, которому положило начало это Таинство нашего возрождения. Всегда со смирением, кротостью и решимостью.

Источник: Радио Ватикана