Angelus 13 августа. Папа: вера – это не уклонение от жизненных проблем

Для Церкви «гарантия от кораблекрушения — это вера во Христа и в Его слово», а не в человеческие способности. «Вера — это не уклонение от жизненных проблем. Она поддерживает на пути и наполняет этот путь смыслом».

Папа Франциск напомнил об этом перед чтением молитвы «Ангел Господень» в воскресенье 13 августа, комментируя отрывок из Евангелия от Матфея, предлагаемый литургией дня. В описанном эпизоде Иисус ходит по воде Галилейского озера, направляясь к лодке Своих учеников. Лодка находилась посреди озера, сдерживаемая сильным встречным ветром. Увидев Иисуса, идущего по воде, ученики подумали, что это призрак, и испугались. Но Он успокоил их: «Ободритесь; это Я, не бойтесь!» (Мф 14,27). Петр, со свойственным ему воодушевлением, тоже пожелал ходить по воде, но затем испугался и начал тонуть. Тогда он закричал: «Господи, спаси меня!».

«Это евангельское повествование, — сказал Папа, — исполнено символизма и подталкивает к размышлению о нашей вере, как отдельных людей, так и церковной общины, в том числе о вере всех нас, присутствующих сегодня на этой площади». Лодка — это жизнь каждого из нас, но также и жизнь Церкви; встречный ветер означает трудности и испытания. Восклицание Петра «Господи, повели мне идти к Тебе!» и его крик — «Господи, спаси меня!» -очень похожи на наше желание ощутить близость Господа, но также на страх и тревогу, что сопровождают самые трудные минуты нашей жизни и жизни наших общин, отмеченной внутренней слабостью и внешними проблемами.

В тот момент Петру «не было достаточно уверенного слова Иисуса», которое было как бы брошенной веревкой, за которую надо ухватиться, чтобы выбраться из враждебной и бурной воды. Подобным образом может случиться и с нами, подчеркнул Святейший Отец: «Если не держаться за слово Господа и для большей уверенности обращаться к гороскопам и гадальщикам, то пойдешь к дну».

Вера в Господа и в Его слово, — сказал далее Папа, — не означает простую и спокойную жизнь; она не освобождает нас от жизненных бурь: «Вера дает нам уверенность в Присутствии, — в присутствии Иисуса, и эта уверенность помогает преодолевать жизненные бури, дает надежду на то, что существует рука, которая держит нас и помогает преодолевать трудности, указывая нам путь даже в темноте».

Образ лодки – это образ Церкви всех времен: лодка, которая на своем пути должна преодолеть также встречный ветер и бури, угрожающие опрокинуть её. «То, что спасает лодку, — подчеркнул Папа, — это не только храбрость и качества людей, находящихся на ней: гарантия от кораблекрушения — это вера во Христа и в Его слово. Вот гарантия: вера в Иисуса и в Его слово». В этой лодке мы в безопасности, — заверил Святейший Отец, — несмотря на нашу ничтожность и слабости, особенно если мы становимся на колени и говорим Господу: “Истинно Ты Сын Божий!”. Как прекрасно говорить Иисусу эти слова: “Истинно Ты Сын Божий!”, — добавил Папа Франциск и призвал верных повторить это всем вместе. В заключение Святейший Отец сказал: «Дева Мария да поможет нам оставаться твердыми в вере, чтобы противостоять жизненным бурям, чтобы оставаться в лодке Церкви, избегая соблазна пересесть в привлекательные, но опасные шлюпки идеологий, моды и слоганов».

См. Полный текст размышления Святейшего Отца (в переводе СКГ)

Источник: Радио Ватикана