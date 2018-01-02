Angelus 1 января 2018 года: «Пресвятая Богородица приносит Богу нужды людей»

В обращении к верным перед молитвой «Ангел Господень» в первый день нового года, совпадающий с литургическим торжеством Пресвятой Марии Богородицы, Папа напомнил об особой роли Матери Божией.

«Дева Мария показывает нам, как следует принимать событие Рождества: не поверхностно, а всем сердцем. Она показывает нам истинный путь принятия Божьего дара: сохранять его в сердце и размышлять над ним. Этот призыв адресован каждому из нас: молиться, созерцая и вкушая этот дар, который есть Сам Иисус».

«Именно через Марию Сын Божий обретает плоть, — сказал Святейший Отец, — но материнство Марии не сводится к этому».

«Благодаря Своей вере Она также является первой ученицей Иисуса, — пояснил Папа, — и это наделяет Её материнство новыми гранями. Именно вера Марии вызовет в Кане первый чудесный «знак», который поможет пробудить веру в учениках. С той же самой верой, — продолжил Папа, — Мария стояла у подножия Креста и получила в сыновья апостола Иоанна; и, наконец, после Воскресения, Она становится молящейся Матерью Церкви, на которую в день Пятидесятницы с силой нисходит Святой Дух».

Призывая всех созерцать Марию, чтобы «возобновить путь по дорогам времени под Её материнской защитой», Папа подчеркнул особую функцию Богородицы: «Она выступает между Своим Сыном Иисусом и людьми в их лишениях, нищете и страданиях. Она ходатайствует, осознавая, что, будучи матерью, Она может и даже должна донести до Сына нужды людей, особенно самых слабых и обездоленных. Именно таким людям посвящена тема Всемирного дня мира, который мы отмечаем сегодня: «Мигранты и беженцы: мужчины и женщины в поисках мира»». «Я хотел бы еще раз стать голосом этих наших братьев и сестер, которые испрашивают мирной жизни для своего будущего», — подчеркнул Святейший Отец. «Для этого мира, который является правом каждого человека, — добавил Папа, — многие из них готовы рисковать своей жизнью в путешествии, которое в большинстве случаев оказывается долгим и опасным, готовы встретиться с трудностями и страданиями».

Выражая надежду на то, что «в этом новом году человечество сможет действовать с щедростью, созидая более солидарный и гостеприимный мир», Папа призвал не угашать надежды и ожидание мира в сердце этих наших братьев. «Важно, чтобы каждый, — уточнил он, — чтобы гражданские институты, образовательные, социальные и церковные структуры стремились обеспечить беженцев, мигрантов и всех людей мирным будущим». Вверяя этот новый год покровительству Пресвятой Богородицы, Папа Франциск заключил: «Пусть Господь сподобит нас в этом новом году великодушно потрудиться, чтобы построить более солидарный и гостеприимный мир».

Источник: Радио Ватикана