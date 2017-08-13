Акция «Папа для Украины» помогла осуществить 80 благотворительных проектов

Благодаря проекту «Папа для Украины» за последний год удалось осуществить около восьмидесяти крупных и малых проектов. Напомним, что 3 апреля 2016 года Святейший Отец призвал все католические приходы Европы провести сбор пожертвований для жителей Украины, которые страдают от последствий военного конфликта на востоке страны, в частности, для беженцев и внутренних переселенцев. Акция была призвана помочь жителям областей Донецка, Луганска, Запорожья, Харькова и Днепр независимо от их религиозных убеждений, конфессиональной принадлежности или этнического происхождения. Через три недели после призыва Святейшего Отца — 24 апреля — такой сбор был проведён во всех церквях европейского континента, включив в себя также значительное пожертвование лично от Папы Франциска. Распределением средств от этой чрезвычайной гуманитарной акции занимался специально созданный Технический комитет под руководством вспомогательного епископа Харьковско-Запорожской епархии монс. Яна Собило.

Информация об утверждённых и реализованных проектах помощи находит постоянное отражение на интернет-сайте popeforukraine.com.ua. Диапазон предоставляемой помощи очень широк: от создания в Хорватии летнего лагеря для детей из областей Донбасса, при содействии украинского фонда «Каритас», до проектов помощи жертвам конфликта на восточных территориях страны в сотрудничестве с ассоциацией «Эммануил», которая получила грант на полмиллиона евро от Технического комитета.

Ватиканская газета «L’Osservatore Romano» цитирует слова представительницы ассоциации милосердия «Эммануил» Галины Кучер: «Собранные средства предназначены прежде всего для организации летних лагерей под названием ‘Территории мира’ для двух тысяч детей из пострадавших областей. Кроме того, 1.410 семей в районах Марьинки и Красногоровки получат отопительные системы». Мобильные системы отопления установят в детских садах. Будет также модернизирована больница в Краматорске и создана новая водопроводная система в деревне Бахмутка.

Апостольская нунциатура на Украине сообщила о завершении годичной работы Технического комитета, который выполнил поставленные перед ним задачи. Начиная с 31 августа ему на смену придёт Технический секретариат, созданный также по распоряжению Святейшего Престола.

С момента своего создания Комитет, руководимый монс. Яном Собило, проводил мониторинг ситуации на Украине и распределял средства для наиболее уязвимых групп населения. Были разработаны критерии отбора организаций-партнёров, утверждены этапы рассмотрения заявок, технические и юридические документы для дальнейшей реализации проектов. Партнёрами этой акции стали украинские и международные организации, благотворительные фонды и приходские общины, которые взялись за претворение в жизнь проектов помощи, прежде всего для внутренних переселенцев с восточных областей страны.

Начиная с 1 сентября в Киеве координацией проекта займётся Технический секретариат: он продолжит сотрудничество с организациями, которые уже были выбраны Комитетом. Новые проекты будут представлены и рассмотрены в упрощённой форме. Координатором Технического секретариата станет монс. Эдуард Кава, вспомогательный епископ Львовской архиепархии латинского обряда, а его советником — монс. Кеннет Новаковский, епископ канадской епархии Нью-Вестминстера Украинской Грекокатолической Церкви.

Государственный секретариат Святейшего Престола поручил апостольскому нунцию в Киеве архиепископу Клаудио Гуджеротти выразить «глубокую благодарность комитету акции ‘Папа для Украины’ и особенно его президенту за преданность, щедрость и эффективность проведённой деятельности». В послании звучит пожелание успешной работы новому Техническому секретариату и признательность за выраженную готовность.

(На фото — Папа принимает украинских епископов в Ватикане, февраль 2015 года)

Источник: Радио Ватикана