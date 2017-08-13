Акция «Папа для Украины» помогла осуществить 80 благотворительных проектов

Акция «Папа для Украины» помогла осуществить 80 благотворительных проектов

Август 13, 2017

Благодаря проекту «Папа для Украины» за последний год удалось осуществить около восьмидесяти крупных и малых проектов. Напомним, что 3 апреля 2016 года Святейший Отец призвал все католические приходы Европы провести сбор пожертвований для жителей Украины, которые страдают от последствий военного конфликта на востоке страны, в частности, для беженцев и внутренних переселенцев. Акция была призвана помочь жителям областей Донецка, Луганска, Запорожья, Харькова и Днепр независимо от их религиозных убеждений, конфессиональной принадлежности или этнического происхождения. Через три недели после призыва Святейшего Отца — 24 апреля — такой сбор был проведён во всех церквях европейского континента, включив в себя также значительное пожертвование лично от Папы Франциска. Распределением средств от этой чрезвычайной гуманитарной акции занимался специально созданный Технический комитет под руководством вспомогательного епископа Харьковско-Запорожской епархии монс. Яна Собило.

Информация об утверждённых и реализованных проектах помощи находит постоянное отражение на интернет-сайте popeforukraine.com.ua. Диапазон предоставляемой помощи очень широк: от создания в Хорватии летнего лагеря для детей из областей Донбасса, при содействии украинского фонда «Каритас», до проектов помощи жертвам конфликта на восточных территориях страны в сотрудничестве с ассоциацией «Эммануил», которая получила грант на полмиллиона евро от Технического комитета.

Ватиканская газета «L’Osservatore Romano» цитирует слова представительницы ассоциации милосердия «Эммануил» Галины Кучер: «Собранные средства предназначены прежде всего для организации летних лагерей под названием ‘Территории мира’ для двух тысяч детей из пострадавших областей. Кроме того, 1.410 семей в районах Марьинки и Красногоровки получат отопительные системы». Мобильные системы отопления установят в детских садах. Будет также модернизирована больница в Краматорске и создана новая водопроводная система в деревне Бахмутка.

Апостольская нунциатура на Украине сообщила о завершении годичной работы Технического комитета, который выполнил поставленные перед ним задачи. Начиная с 31 августа ему на смену придёт Технический секретариат, созданный также по распоряжению Святейшего Престола.

С момента своего создания Комитет, руководимый монс. Яном Собило, проводил мониторинг ситуации на Украине и распределял средства для наиболее уязвимых групп населения. Были разработаны критерии отбора организаций-партнёров, утверждены этапы рассмотрения заявок, технические и юридические документы для дальнейшей реализации проектов. Партнёрами этой акции стали украинские и международные организации, благотворительные фонды и приходские общины, которые взялись за претворение в жизнь проектов помощи, прежде всего для внутренних переселенцев с восточных областей страны.

Начиная с 1 сентября в Киеве координацией проекта займётся Технический секретариат: он продолжит сотрудничество с организациями, которые уже были выбраны Комитетом. Новые проекты будут представлены и рассмотрены в упрощённой форме. Координатором Технического секретариата станет монс. , вспомогательный епископ Львовской архиепархии латинского обряда, а его советником — монс. Кеннет Новаковский, епископ канадской епархии Нью-Вестминстера Украинской  Грекокатолической Церкви.

Государственный секретариат Святейшего Престола поручил апостольскому нунцию в Киеве архиепископу выразить «глубокую благодарность комитету акции ‘Папа для Украины’ и особенно его президенту за преданность, щедрость и эффективность проведённой деятельности». В послании звучит пожелание успешной работы новому Техническому секретариату и признательность за выраженную готовность.

 

(На фото — Папа принимает украинских епископов в Ватикане, февраль 2015 года)

 

Источник: Радио Ватикана

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