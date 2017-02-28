Папа Франциск намерен посетить Южный Судан вместе с англиканами

Папа Франциск намерен совершить краткий визит в Южный Судан, причем он изучает возможность сделать это совместно с представителями Англиканской Церкви. О своем намерении посетить эту африканскую страну, в которой, по данным ООН, в настоящее время голодают около 100 тысяч человек, Святейший Отец объявил в воскресенье вечером во время визита в англиканский храм всех святых в Риме.

Папе задали вопрос о роли Церкви на Юге планеты. «Молодые Церкви обладают иной жизнеспособностью, потому что они молоды», — сказал Папа и объявил, что в настоящий момент обсуждается возможность его поездки в Южный Судан вместе с архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби. «Мы думаем, что это возможно, несмотря на крайне трудную обстановку», — отметил Святейший Отец.

Южный Судан с 2013 года находится в состоянии гражданской войны между представляющими народность динка властями во главе с президентом Сальвой Кииром и оппозицией. Более 2 миллионов человек стали вынужденными переселенцами. 20 февраля власти Южного Судана официально объявили о голоде в некоторых районах страны. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Всемирной продовольственной программы (ВПП), число голодающих в Южном Судане составляет 100 тысяч человек, еще миллион человек классифицируются как находящиеся на грани голода, почти 5 миллионов человек (40% населения страны) нуждаются в срочной продовольственной помощи.

«Я изучаю, мои сотрудники изучают возможность путешествия в Южный Судан. Почему? Потому что пришли англиканский, пресвитерианский и католический епископы, чтобы сказать мне: «Пожалуйста, приезжайте в Южный Судан, хотя бы на один день, но приезжайте не один, а вместе с (главой Церкви Англии, архиепископом Кентерберийским) Джастином Уэлби». Это пришло со стороны их молодой церкви, и мы думаем над этим», — приводят слова Папы Франциска в понедельник местные СМИ.

В ходе беседы со священниками и прихожанами этой англиканской церкви Папа подчеркнул, что ситуация в Южном Судане очень тяжелая, но «они хотят мира, и мы вместе работаем для мира».

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Напомним, 26 февраля 2017 года первые в истории Папа Римский переступил порог англиканской церкви Всех Святых в Риме: Папа Франциск посетил эту общину, празднующую 200 лет своего присутствия в столице, освятил новую икону Христа Спасителя и подтвердил установление побратимских отношений с одноименным католическим приходом Всех Святых.

Во время визита Святейший Отец также отметил важность продолжения диалога между католиками и англиканами.

«Верно то, что сказал мой предшественник Папа Бенедикт ХVI: надо искать корни в теологическом диалоге, но это не должно происходить в лаборатории, это надо делать во время пути. Мы находимся в пути и во время этого пути мы ведем также эти дискуссии», — сказал Папа Франциск.

Ссылаясь на Послание к Коринфянам святого Павла, Папа отметил, что апостолу удалось в свое время преодолеть недоразумения в общине Коринфа благодаря упованию на Божье милосердие и смирению. Именно это – ключ к экуменического пути в нашу эпоху: нужно быть смиренными и признать нашу потребность в милосердии Бога.

Там, где верующие собираются во имя Иисуса, подчеркнул Св. Отец, Он пребывает посреди них со Своим милосердным взором, призывая трудиться ради единства и любви.

Папа также ответил на вопросы верующих, один их которых снова касался отношений между католиками и англиканцами. Святейший Отец заверил, что сегодня между нами установились добрые отношения, но «из истории нельзя вырвать кусок и нести его с собой, как икону взаимоотношений». На вопрос о том, что важнее для экуменизма – социальное служение или богословие – Папа ответил, что оба аспекта важны, потому что «нельзя вести экуменический диалог и при этом стоять на месте», богословские вопросы «обсуждаются по пути», в то время как мы можем сотрудничать.

В последний раз Папа Франциск и архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби встречались в Риме в октябре прошлого года в церкви святых Андрея и Григория на Целии по случаю 50-летия исторической встречи между их предшественниками — блаженным Папой Павлом VI и архиепископом Майклом Рамсеем. Тогда главы двух христианских Церквей вынуждены были признать наличие серьезных разногласий между католиками и англиканами, связанных с проблемой возведения женщин в духовный сан и вопросами, касающимися сексуальности.

По материалам Радио Ватикана и РИА Новости