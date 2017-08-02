6 августа. Преображение Господне. Престольный праздник Преображенской епархии и Кафедрального собора в Новосибирске

6 августа в Католической Церкви отмечается праздник Преображения Господня, который является престольным для Кафедрального собора в Новосибирске и для всей католической епархии («Преображенской»), охватывающей территории Урала и Западной Сибири. По сложившейся в Новосибирске традиции первая неделя августа (в 2017 году — с 30 июля по 6 августа) считается «Фаворской», и этот период бывает отмечен особыми богослужениями и мероприятиями. Так в этом году Новосибирск примет ВСЕРОССИЙСКУЮ ВСТРЕЧУ СЕМЕЙ, которая будет проходить в столице Сибири с 4 по 6 августа.

По традиции в воскресенье, завершающее первую декаду августа (в этом году – 6 августа), в Новосибирске торжественно отмечается очередная годовщина освящения Кафедрального собора – главного храма Преображенской епархии. Церемония освящения вновь построенного святилища имела место 10 августа 1997 г. Этим торжественным богослужением завершается вся «Фаворская неделя» и оно же служит ее кульминацией.

У истоков праздника Преображения – событие, описанное в синоптических Евангелиях (от Матфея, Марка и Луки). Земное служение Христа подходит к концу. Он знает, что вскоре Его ожидают страдания и смерть. И хотя апостолы совсем недавно устами Петра исповедали Иисуса как посланного Богом Мессию, их вера всё еще не была достаточно твердой. И тогда Господь вознамерился укрепить ее при помощи откровения. Он берет с Собой Петра, Иакова и Иоанна, поднимается с ними на высокую гору и в ходе молитвы приоткрывает их изумленному взору отблеск сияния Своей Божественности. «И преобразился пред ними: и просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет» (Мф 17,2). Рядом со Христом являются ветхозаветные пророки Моисей и Илия и беседуют с Ним о Его предстоящей искупительной смерти. Петр, ослепленный лучами небесной славы, в восхищении восклицает: «Господи, хорошо нам здесь быть!» А с небес, как когда-то во время крещения Христа в Иордане, раздается голос: «Когда он еще говорил, се, облако светлое осенило их; и се, глас из облака глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте» (Мф 17,5).

В Евангелии не сказано, на какой именно горе произошло Преображение, но предание, записанное в IV веке, указывает в этой связи на гору Фавор в Галилее. Те же самые три апостола, бывшие свидетелями Преображения на Фаворе, позднее станут свидетелями тяжких душевных мук Господа в Гефсимании. Однако Фаворские события глубоко врезались в их сердца, о чем свидетельствуют написанные ими спустя десятилетия послания. Апостол Петр в своем 2-ом Послании запечатлевает свидетельство своей веры во Христа воспоминанием Его славного Преображения, непосредственным очевидцем которого он был: «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия. Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесся к Нему такой глас: “Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение”. И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на святой горе» (2 Петр 1,16-18). А апостол Иоанн в своем Евангелии говорит о том же событии так: «И мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца» (Ин 1,14).

По мнению большинства историков, специальный церковный праздник в честь события Преображения возник в VI веке в Сирии. Согласно другой гипотезе, этот праздник был призван вытеснить празднование в честь Афродиты и был впервые установлен в Армянской Церкви св. Григорием Просветителем в начале IV века. В Византии праздник известен с VII века, соответствующие богослужебные тексты составили в VIII столетии св. Иоанн Дамаскин и Косма Маюмский. Чуть позднее праздник появляется и на Западе (Неаполь, Испания, Франция). Лишь в 1457 г. Папа Каликст III провозгласил его обязательным для всей Западной Церкви в качестве благодарения за победу над турками под Белградом.

Преображение отмечалось в разных местах в разные дни, но, в конечном итоге, днем празднования стало 6 августа, причем эта дата отсчитывалась от праздника Воздвижения Креста (14 сентября), так как существовало мнение, что Иисус Христос преобразился за 40 дней до Страстей, воспоминанию которых был посвящен праздник Воздвижения. Следует отметить и особенное значение праздника Преображения для Византийской традиции, что связано со свойственным для нее богословием теозис («обожения») во Христе человеческой природы. В календаре Восточной Церкви Преображение относится к числу Двунадесятых, т.е. самых значительных праздников.

Литургические тексты современного Римского Миссала подчеркивают смысл события Преображения как окончательного выявления всего спасительного деяния Божия, как манифестации надежды Церкви на достижение той же славы, которая уже является уделом ее Главы – Иисуса Христа; как свидетельства надежды, которая поддерживает ее в несении Креста и в стремлении уподобиться своему Господу.