Заявлено о возможном скором визите Папы Франциска в Ливан

Секретарь по отношениям Святого Престола с государствами архиепископ Пол Ричард Галлахер в ходе своего визита в Бейрут 1 февраля, где он встретился с президентом Ливана Мишелем Ауном, сообщил, что Папа Франциск в скором времени намеревается посетить эту ближневосточную страну, однако не назвал конкретной даты.

О своем намерении посетить Ливан «как только для этого сложатся подходящие условия» Святейший Отец заявил еще в апреле 2021 г. Сам же архиепископ Галлахер в беседе с журналистами высказал обеспокоенность сложившейся в стране ситуацией с присущей ей «неопределенностью перспектив» и выразил убеждение, что «любое ослабление христианского присутствия в Ливане разрушит внутренний баланс и лишит страну ее идентичности». «Тем не менее, Папа верит, что реформы и поддержка международной общественности помогут Ливану сберечь свою идентичность», – подчеркнул высокий гость из Ватикана.

По материалам Vatican News