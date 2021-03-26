Заявление епископов Англии и Уэльса в защиту пятилетней Пиппы Найт

Епископская конференция Англии и Уэльса выступила в защиту пятилетней Пиппы Найт, находящейся в вегетативном состоянии по причине острой энцефалопатии.

В декабре 2020 года руководство лондонской больницы, куда была госпитализирована девочка, обратилось в Верховный суд за авторизацией прекратить искусственную вентиляцию легких, что, по мнению медиков, расценивается как действие «в интересах пациента». Решение суда положить конец жизни ребенка, у которого, по мнению врачей, нет шансов на улучшение, было подтверждено Апелляционным судом, куда обратилась мать девочки.

«Пиппа живет в условиях серьезных ограничений из-за сложной и редкой медицинской ситуации, — гласит заявление епископов, — однако Католическая Церковь учит, что каждый человек ценен и наделен достоинством независимо от своего состояния. Решение о том, чтобы врачи прекратили оказывать помощь Пиппе, основанное на качестве и ценности ее жизни, не признает неотъемлемое человеческое достоинство, с которым она родилась, и отнимает право на него».

Епископы требуют обеспечить надлежащую заботу «там, где есть еще жизнь, несмотря на тяжелую болезнь или инвалидность». Намеренные действия по прекращению жизни больного в критическом состоянии, основанное на суждении о качестве его жизни, никогда не может быть «в интересах пациента», подчеркивают иерархи Англии и Уэльса.

Источник: Vatican News