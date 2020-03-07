Завершились великопостные духовные упражнения для Папы и Римской Курии

Последняя медитация, которой отец Пьетро Бовати, SJ, завершил великопостные реколлекции для Папы и Римской Курии, была посвящена теме присутствия Бога.

В пятницу 6 марта в центре «Дом Божественного Учителя» в Аричче близ Рима завершились духовные упражнения для Папы и его ближайших сотрудников из Римской Курии, которые проводил секретарь Папской библейской комиссии, известный библеист, исследователь Священного Писания священник-иезуит Пьетро Бовати. Из-за простуды Святейший Отец не смог лично участвовать в этих реколлекциях, а следил за ними, оставаясь в Ватикане. Напоследок отец Пьетро призвал слушателей как следует поразмышлять над последними строками 28-й главы Евангелия от Матфея, повествующими о явлении Воскресшего Христа апостолам. Господь дает ученикам торжественное обетование – «Се, Я с вами во все дни до скончания века» – и посылает их в мир, чтобы продолжить там дело Его спасающей любви и «сделать учениками все народы».

По материалам Vatican News