Завершена подготовка текста Апостольской конституции о реформе Римской Курии

На проходившем с 8 по 10 апреля с участием Папы Франциска очередном заседании Совета кардиналов завершена подготовка текста Апостольской конституции, посвященной реформе Римской Курии, под рабочим названием «Praedicate evangelium». Утвержденный Советом черновой вариант документа будет разослан национальным Конференциям епископов, Синодам Восточных Католических Церквей, дикастериям Римской Курии, Конференциям генеральных настоятелей и настоятельниц монашеских орденов и некоторым Папским университетам с настоятельной просьбой его детального изучения с последующим внесением поправок и предложений.

Кроме того, на заседании много говорилось о том, что работа Римской Курии в свете новой Апостольской конституции должна принять более миссионерский характер. Речь также шла об усилении синодального (соборного) начала на всех уровнях служения Церкви и о расширении присутствия женщин на руководящих постах учреждений Святого Престола. Участники совещания ознакомились в результатами работы Пленарной сессии Папской комиссии по защите несовершеннолетних, проходившей в Ватикане на прошлой неделе. Председатель упомянутой Комиссии кардинал Шон О’Мелли поблагодарил Святейшего Отца за прошедшую в феврале встречу «Защита несовершеннолетних в Церкви» и за выработку новых норм, направленных на защиту детей и других уязвимых слоев населения.

на заседании было констатировано, что поскольку Совет кардиналов — это структура, призванная помогать Папе в делах управления Вселенской Церковью, его деятельность не будет прекращена после того, как Апостольская конституция будет окончательно принята. Следующее, 30-е по счету, заседание Совета кардиналов намечено на 25-27 июня 2019 г.

По материалам Vatican News