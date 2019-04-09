В Ватикане проходит очередное заседание Совета кардиналов

С 8 по 10 апреля в Ватикане под председательством Папы Франциска проходит очередное, 29-е по счету, заседание Совета кардиналов — органа, учрежденного Понтификом 28 сентября 2013 г. с целью помочь ему в управлении Вселенской Церковью и проведении реформы Римской Курии. В центре внимания иерархов будет доработка текста новой Апостольской Конституции, посвященной проблемам преобразования Римской Курии, предварительное название которой звучит как «Проповедуйте Евангелие». На предыдущем заседании было принято решение о консультациях на этот счет с поместными Конференциями епископов и Синодами Восточных Католических Церквей. На сегодняшний день в состав Совета входит шесть кардиналов: Оскар Родригес Марадьяга, Джузеппе Бертелло, Освальд Грасиас, Райнхард Маркс, Шон Патрик О’Мелли и Пьетро Паролин, которым помогают секретарь, епископ Марчелло Семераро, и второй секретарь, епископ Марко Меллино.

По материалам Vatican News