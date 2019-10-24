Высокие иерархи Католической Церкви о Синоде по Амазонии

Иерархи, принимающие участие в Специальной Ассамблее Синода Епископов, посвященной проблемам бассейна реки Амазонки, поделились своими наблюдениями и мнениями относительно вопросов, о которых шла речь на этом высоком церковном форуме.

Самой «горячей» выявилась тема viri probati, т.е. возможности рукоположения в сан пресвитеров женатых мужчин. «Этот вопрос, вероятно, станет предметом гораздо более детального анализа, чтобы Церковь выработала согласованную позицию, имея в виду не только перспективу Амазонии, но и повсеместную», — так выразился на этот счет кардинал Питер Тарксон, префект Дикастерии по содействию целостному человеческому развитию. Он подчеркнул, что проблемы, стоящие перед христианами в Амазонии, имеют много общего с теми, с которыми Церковь имеет дело в других частях света.

Однако же уровень накала дискуссий на текущей Ассамблее Синода в целом ниже, чем на предыдущей: не существует таких вопросов и проблем, которые вызвали бы абсолютную полярность мнений среди епископов. На этот момент обратил внимание архиепископ Сальваторе Рино Физикелла, который в качестве председателя Папского Совета по содействию новой евангелизации участвовал во всех Синодах последнего понтификата. Говоря о прозвучавших на пленарных заседаниях Ассамблеи и в ходе обсуждений в рабочих группах предложениях, он обратил особое внимание на идею учреждения нового «амазонского обряда» в Церкви. «Это означает усвоение уроков такой евангелизации, которая соответствовала бы местной культуре. Но, разумеется, в Амазонии много этнических культур. Чтобы учредить некий общий для них обряд, необходимо выявить подлинную сущность всех этих культур, определить некий общий знаменатель всех коренных народов, чтобы они могли совершать Литургию и приступать к Таинствам Церкви совместно», — подчеркнул архиепископ.

Синод епископов должен четко обозначить, что основной миссией Церкви является провозглашение Иисуса Христа в качестве нашего единственного Спасителя, — считает кардинал Хорхе Уроса. Хотя проблемы экологии, социальные, культурные и даже пастырские вопросы, касающиеся служения и управления в Церкви, важны, они всё же являются второстепенными. По словам иерарха из Венесуэлы, до сих пор не получен удовлетворительный ответ на вопрос: каковы причины успеха протестантских сообществ в Амазонии? Коренные народы ценят общественную активность Католической Церкви, но, вместе с тем, заметно предпочитают протестантские общины. Кардинал Уроса не имеет ничего против учреждения «амазонского литургического обряда», но только при условии, что он будет тщательно продуман и подготовлен и в нем не будет элементов синкретизма. По его мнению, достойные сожаления проявления синкретизма можно было наблюдать на церемонии, прошедшей 4 октября с.г. в Ватиканских садах в связи с днем поминовения св. Франциска Ассизского. Жаль, что, несмотря на многочисленную критику, никто из организаторов этого мероприятия не пояснил, какой ритуал там был использован и кто именно его разрабатывал. Возможный «амазонский обряд» обязан уважать сакральную природу Евхаристии, сохранять ее основные элементы, и, хотя и возможно в принципе вводить отличные от ныне принятых литургические жесты, ни один из них не должен быть похож на жесты из анимистических практик, — убежден архиепископ на покое Каракаса.

По материалам Vatican News