В Киншасе Папа встретился с жертвами насилия на востоке ДРК (+ ФОТО)

«Проповедовать ненависть – это богохульство, ненависть всегда растлевает сердце человека»: Папа Франциск подчеркнул это в ходе встречи с пострадавшими от вооруженного конфликта в восточной части ДРК. Святейший Отец встретился с ними в здании апостольской нунциатуры в Киншасе во второй день визита в африканскую страну. Передает русская служба Vatican News.

Поблагодарив гостей за печальные свидетельства, Папа сказал:

«Нет слов… можно только плакать в безмолвии. Буниа, Бени-Бутембо, Гома, Масиси, Рутшуру, Букаву, Увира: эти места зарубежные СМИ почти никогда не упоминают. Здесь, как и в других местах, многочисленные наши братья и сестры, дети одного человечества, становятся заложниками произвола сильнейших, тех, у кого в руках самое мощное оружие… Мое сердце сегодня – на востоке этой бескрайней страны, которая не обретет покой, пока мир не будет достигнут там, в ее восточной части».

Папа выразил близость «каждой семье, переживающей утрату, эвакуированной из-за поджога селений и других военных преступлений, всем выжившим после сексуального насилия, каждому раненому ребенку и взрослому».

«Бог любит вас, Он вас не забыл, но люди тоже должны о вас помнить!»

От имени Бога Папа осудил любое вооруженное насилие, убийства, изнасилования, разрушение и оккупацию селений, разграбление сельскохозяйственных угодий и кражу скота, незаконную эксплуатацию природных богатств ДРК, равно как и попытки раздробить страну, чтобы легче было ею управлять.

«Я обращаюсь к Отцу, Который на небесах, Который желает, чтобы мы были на земле братьями и сестрами, и прошу у Него прощения за насилие человека против человека. Отче, помилуй нас. Утешь жертв и всех страждущих. Обрати сердца тех, кто совершает зверства, бросая тень позора на все человечество! Открой глаза тем, кто их закрывает, кто отворачивается от этих отвратительных дел!»

Папа призвал сказать «нет» насилию и безропотности и сказать «да» примирению и надежде. Отказ от насилия должен быть абсолютно безоговорочным. Папа подчеркнул, что любовь к своему народу «не означает питать ненависть к другим». Ненависть ведет лишь к ненависти, а насилие порождает насилие. Ненависть развращает сердце человека. Чтобы сказать «нет» насилию, нужно не только избегать насильственных действий, но и вырвать ее корни: алчность, зависть, озлобленность. Папа призвал к разоружению сердца:

«Прошу об этом во имя Иисуса, Который простил пронзивших Ему руки и ноги гвоздями, прибив Его к кресту. Прошу вас разоружить сердца. Это не означает не возмущаться перед лицом зла и отказаться от долга его обличать! Не означает это и безнаказанности и “списания” преступлений, как будто ничего не было. То, что от нас требуется во имя мира, во имя Бога мира, — это демилитаризация сердца».

Отказ от ненависти не делает нас слабее, но делает свободнее, потому что ведет к миру.

Папа призвал конголезцев не смиряться со своей участью, но мужественно бороться с унынием, не опускать рук перед лицом зла и продолжать строить лучшее будущее.

«Новое будущее наступит, если другой – будь он тутси или хуту, — станет не врагом и не противником, а братом, сестрой… с таким же желанием мира. На востоке мир тоже возможен!» — подчеркнул Папа Франциск.

«Христианское пророчество состоит в том, чтобы на зло отвечать добром, на ненависть – любовью, на разобщенность примирением».

Папа напомнил пословицу: «Жизнь – словно пальма: получает камни, а возвращает финики». Христианская вера побуждает отказаться от мести и стремиться к примирению и прощению.

Если примирение — это дерево, то надежда – это вода, благодаря которой оно цветет. У этой надежды есть имя – Иисус, подчеркнул Святейший Отец, ссылаясь на церемонию, которая последовала за словами Папы: ее участники произнесли обещание простить друг друга и отказаться от войны. Вместе они вознесли молитву возле древа креста, к подножию которого положили знаки увиденного и пережитого насилия: военную форму, мачете, молоты, топоры и ножи.