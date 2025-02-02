Всероссийский конгресс «Святая Мария, Матерь духовных призваний» завершился Литургией кануна праздника Сретения Господня (+ ФОТО)

Мы уже сообщали, что в субботу 1 февраля в столице Сибири проходил Всероссийский конгресс под названием «Святая Мария, Матерь духовных призваний» — первый масштабный форум начавшегося Юбилейного года надежды. (Подробности первой половины этого насыщенного дня смотрите в материалах «В Новосибирске открылся Всероссийский конгресс, посвящённый призваниям» и «Всероссийский конгресс о призваниях — первые фото»)

Во второй половине рабочего дня Конгресса вниманию участников было предложено осмыслить Синодальный подход к вопросу призваний.

Своим опытом в этом направлении поделилась Оксана Пименова, ответственная в Архиепархии за работу с молодежью, вместе с архиепископом Павлом Пецци представлявшая Россию в 2018, 2023 и 2024 гг. на Синоде в Риме.

Далее шли обсуждения в малых группах. И под вечер состоялось общее подведение итогов Конгресса, плавно перетёкшее в Святую Мессу с участниками форума, на которой предстоял ординарий Епархии Св. Иосифа в Иркутске владыка Кирилл Климович в сослужении с семью собравшимися епископами (в том числе епископом-номинатом), двадцатью четырьмя священниками и одним диаконом. Эта Божественная Литургия была посвящена кануну праздника Сретения Господня и предваряла сегодняшнюю епископскую хиротонию владыки Штефана Липке, которая стала своеобразной вершиной торжественных церемоний в Новосибирске. Чтобы немного «разгрузить» предстоящую воскресную Мессу, во время субботнего богослужения были освящены свечи и в присутствии семи архиереев все монашествующие, находящиеся в храме, обновили личные обеты посвящения Господу.

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Ниже приводим полный текст проповеди, произнесённой после чтения предпраздничного Евангелия Преосвященным Кириллом Климовичем:

— Дорогие Собратья в епископском служении, священники, сёстры и братья монашествующие, Возлюбленный народ Божий,

Сегодня нас собрало прекрасное и трогательное событие — в Юбилейном 2025 году встречаемся в канун Праздника Сретенья Господня и в канун епископской хиротонии Владыки Штефана, которая является своеобразной вершиной торжественных церемоний. Юбилейный конгресс, паломничество и всю нашу сегодняшнюю встречу можно смело назвать исторической. Мы собрались, чтобы чествовать Святой Год Юбилея, а Господь Бог дает нам особый дар нового епископского призвания, свидетелями зарождения которого мы станем завтра. В такой атмосфере тема призваний, которой посвящен наш юбилейный конгресс, вырисовывается особо ярко.

Предводительницей наших встреч и размышлений является Богородица – Матерь Призваний. Вся Ее жизнь была путем ответа на Божий призыв и фактически формацией особого и уникального призвания. В лице Божьей Матери Господь напоминает всем нам, что дар призвания — это обращение Бога к конкретному человеку и предложение ему неповторимого пути. Несомненно, многие люди реализуют призвание к священству, монашеству или к семейной жизни, и каждый раз их путь является индивидуальным и каждый из них проживает свое призвание, как личную встречу с Богом и ответ на Его призыв. Праздник Сретенья Господня, который мы начинаем отмечать этой Мессой, напоминает нам, что наш путь призвания связан с жертвой, которую мы как дар приносим Богу. Мария с Иосифом пример этому. По Закону надо было выкупить Первенца и принести жертву Господу. Путь призвания каждого из нас, это также путь жертв, которые мы приносим нашему Небесному Отцу. Однако путь призвания, не является путем лишений, наоборот, это особый путь обретений, потому что Господь на этом пути одаривает каждого из нас множеством Своих даров. Каждый, обретая свое призвание и сотрудничая с Господом в его реализации, развивается и становится тем человеком, каким Бог хочет его видеть.

Фундаментом призвания Марии стало Ее личное общение с Небесным Отцом и открытость на Его вдохновения. Она выросла в традиционной вере, где семья выполняла все религиозные традиции, и молилась, как предписано каждому верующему человеку. Священное Писание говорит об этом, как, например, в сегодняшнем отрывке Евангелия, когда родители «когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли Его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа».

Мария, это человек искренней и глубокой молитвы. Вспомним хотя бы Ее гимн прославления «Magnificat», высказанный у святой Елизаветы. Простые слова, обращенные к Ее Сыну в Кане Галилейской: «вина нет у них», стали молитвой просьбы о решении насущных проблем ближних. И эта просьба была исполнена. А позже, после воскресения и вознесения Иисуса, Мария молилась вместе с апостолами о дарах Святого Духа.

Не удивительно, что и Слово Божие действовало в Ее сердце, и Она была способна отвечать отважно и зрело на призывы Господа, хоть и требовало это от Неё преодоления волнения и обычных человеческих сомнений. Таким образом, хорошо известный нам Ее вопрос, обращенный к Ангелу при благовещении: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» и прекрасный ответ: «Вот я раба Господня. Да будет мне по слову твоему», которые указывает нам евангелист Лука, приобретают особый смысл. Это часть общения Марии с Богом, Которому Она доверила свою жизнь и Который вел Ее путем призвания, даровавшего миру Спасителя. И хотя сегодняшний отрывок Евангелия говорит: «Иосиф же и Матерь Его дивились сказанному о Нем», мы прекрасно помним, что Мария «сохраняла все слова сии в сердце Своём».

Сама, прожив жизнь, которую Господь формировал согласно Своей воле, Мария стала воспитательницей призвания Своего Сына. На это обращает внимание наш Папа Франциск, в последней энциклике «DILEXIT NOS», говорящей о человеческой и божественной любви в сердце Иисуса Христа. Наш Спаситель в Своей Матери имел прекраснейший пример послушания Богу и открытости на людей, которые жили вокруг. Не только слова, а сама жизнь Марии показывали, что такое любовь, чуткость, понимание, доброта. В такой атмосфере формировалось Святейшее Сердце Иисуса, которое потом было пронзённое на кресте ради нашего спасения.

Мария – Матерь Призваний. Это определение, которое взяли мы как направление Юбилейного конгресса, напоминает нам, что Богородица, наша Матерь и Заступница, является для каждого из нас воспитательницей нашего призвания. Именно в Ней мы имеем источник человеческих качеств, которые нужны каждому человеку. В Ней пример открытости и готовности слушать Слово Божие и выполнять его в своей жизни. Издревле верующие люди прибегали к заступничеству Богородицы, чтобы принять правильное решение в жизни и выбрать тот путь, который Господь приготовил для нас. Многие, стоя на коленях перед Ее иконами и статуями, обращали к Ней свои молитвы и вопросы. И у Нее находились подходящие слова, которые уже когда-то прозвучали на браке в Кане Галилейской: «Сделайте всё, что Он вам скажет».

Она, наша Матерь, помогает не только выбрать путь призвания, но и выстоять на нем, когда появляются испытания и соблазны. Она всегда указывает Христа и поддерживает нас на пути следовать за Ним.

Давайте последуем за Марией в молитве хвалы, благодарения и прошения. Будем помнить, как важна молитва в нашей жизни и в реализации нашего призвания. Этот мир, которому не хватает духовного фундамента, нуждается в спасении, исцелении, поддержке и преображении к лучшему с помощью нашей молитвы. Мария смотрит на нас и ожидает, что мы станем закваской горячей, настойчивой молитвы в наших семейных и приходских общинах. Именно на пути молитвы мы должны испрашивать новые призвания и молиться о тех, кто уже реализует свое призвание. Пусть супруги молятся друг о друге, родители возносят молитвы о своих детях, а дети о родителях. Пусть наша молитва будет поддержкой для священников, для всех монашествующих и испрашивает новые и святые призвания к духовной и семейной жизни.

Завтра между нами станет новый епископ — Владыка Штефан. Пусть наша молитва будет тем подспорьем, которую мы подарим ему завтра, и впредь, когда будет он служить Богу как епископ Церкви.

Святая Мария, Матерь Церкви и Матерь Призваний — молись о нас.

О завершении работы Конгресса смотрите фоторепортаж, подготовленный Студией «Кана»: