В Новосибирске открылся первый в Юбилейном году Всероссийский конгресс, посвящённый призваниям

Сегодня утром в Кафедральном соборе Преображения Господня в Новосибирске открылся Всероссийский конгресс под названием «Святая Мария, Матерь духовных призваний».

В нем принимают участие Апостольский нунций в Российской Федерации, все епископы-члены Конференции католических епископов России (ККЕР), духовенство и монашествующие, представители приходов как нашей Преображенской епархии, так и всех остальных российских католических епархий. Кроме того, уже прибыло и продолжает прибывать большое количество гостей из ближнего и дальнего зарубежья (из числа только специально приглашенных ожидается более 100 человек).

В нашей стране это мероприятие стало первым действительно крупным событием Юбилейного года надежды, переживаемого ныне всей полнотой Вселенской Церкви.

К началу Конгресса в главный католический храм столицы Сибири из своего паломничества по епархии вернулась на короткий срок копия чудотворной иконы «Salus Populi Romani» («Спасение римского народа»). Этот радостный факт отметил в своём вступительном слове избранный вспомогательный епископ Преображенской епархии Штефан Липке SJ, чья хиротония состоится завтра, 2 февраля, и станет кульминацией нынешнего представительного форума.

Владыка Штефан сердечно поприветствовал Папу Римского Франциска в лице его посланника – архиепископа Джованни Д’Аниелло, всех уже прибывших епископов из России и Казахстана, а также всех собравшихся участников форума. Он особо подчеркнул, что сегодняшнее событие в Новосибирске открывает целый цикл больших конгрессов по всей России – далее эстафетную палочку юбилейных мероприятий подхватят Иркутская епархия, Московская архиепархия и Саратовская епархия.

После этого приветствия и короткого введения от модератора форума о. Янеза Севера SJ право первого выступления на правах принимающего хозяина было предоставлено епископу Иосифу Верту.

Ординарий Преображенской епархии поделился своим выстраданным и пронзительным свидетельством «Караганда: источник многих духовных призваний»:

(полный расшифрованный текст выступления владыки Иосифа мы опубликуем чуть позже).



Затем последовало выступление председателя Конференции католических епископов России, митрополита Архиепархии Божией Матери в Москве владыки Павла Пецци – «О работе комиссии ККЕР по призваниям».

Как отметил выступающий, Комиссия по делам призваний в течение последних лет разработала несколько этапов, чтобы сопровождать призвания с самого момента их проявления и до конца жизни, «когда, по словам нашего Господа Иисуса Христа, мы будем все как ангелы (ср. Мф 22,30)».

Было определено четыре этапа: этап распознания призвания (в частности, призвания к священству); этап формации личности в отношениях с Христом и людьми (в России это Предсеминария); этап формации, непосредственной подготовки к рукоположенному служению (Семинария); и этап так называемой «Постоянной формации» (который предлагается монашествующим, семьям и мирянам, которые несут различные служения в наших епархиях).

В первой части докладчик исходил из некоторых общих размышлений о формации и воспитании, которые развивал, участвуя лично во время последней сессии Синода в Риме. Вторая часть доклада была посвящена документу о первом этапе формации и распознания: «Указания для этапа распознания призвания к священству».

(см. полный текст выступления архиепископа Павла).



Сестра Эльжбета Васькова CSSE, ответственная за призвания в рамках региона России и Казахстана Конгрегации Сестёр Св. Елизаветы Венгерской, поделилась своим опытом работы в стремительном и живом докладе «Чему нас научил наш опыт с призваниями?»

После неё эстафету подхватили сестра Эмилия Лаврехина CSSE, отвечающая в Преображенской епархии за работу с молодёжью, и сестра Анастасия Сальникова SJE, возглавляющая епархиальную Катехитическую комиссию. Их рассказу о работе по этому направлению помогали четверо молодых людей, и само это свидетельство было выстроено в жанре своеобразного активного подкаста, где ребята по очереди делились своим личным опытом, находя непосредственный массовый отклик среди участников-слушателей.

Первую половину работы конгресса завершил небольшой внутренний анализ и индивидуальная молитва в тишине с библейским отрывком.

После обеда вниманию участников конгресса было предложено осмыслить синодальный подход к вопросу призвания. Своим опытом в этом направлении поделилась Оксана Пименова, ответственная в Архиепархии за работу с молодежью и в 2018, 2023 и 2024 гг. вместе с архиепископом Павлом Пецци представлявшая Россию на Синоде в Риме.

А далее шла работа в малых группах и затем – общее подведение итогов.

Работу Конгресса о призваниях завершила вечерняя Божественная Литургия, на которой предстоял Ординарий Епархии Св. Иосифа в Иркутске владыка Кирилл Климович в сослужении с семью собравшимися епископами и 25 священниками. Св. Месса была посвящена кануну праздника Сретения Господня и предваряла завтрашнюю епископскую хиротонию владыки Штефана Липке, которая станет своеобразной вершиной торжественных церемоний в Новосибирске.