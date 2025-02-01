Доклад архиепископа Павла Пецци «О работе комиссии ККЕР по призваниям» на Всероссийском конгрессе в Новосибирске

Ваше Высокопреосвященство,

Ваши преосвященства,

Духовенство,

Монашествующие и посвящённые Богу,

Семьи,

Друзья и гости первого в Юбилейном году Всероссийского конгресса, посвящённого призванию!

Приглашаю всех вас под покровительством Богородицы, Матери всех призваний, поразмышлять немного о пастырской заботе о духовных призваниях.

Комиссия по делам призваний при Конференции католических епископов России, в течение последних лет разработала несколько этапов, чтобы сопровождать призвания с самого момента их проявления и до конца жизни, когда, по словам нашего Господа Иисуса Христа, мы будем все как ангелы (ср. Мф 22,30).

Мы определили четыре этапа:

1) этап распознания призвания (в частности, призвания к священству);

2) этап формации личности в отношениях с Христом и людьми; у нас это так называемая «Предсеминария»;

3) этап формации, непосредственной подготовки к рукоположенному служению: это — Семинария;

4) и, наконец, этап так называемой «Постоянной формации», который мы намерены предлагать также монашествующим, семьям и мирянам, которые несут различные служения в наших епархиях.

В первой части доклада я буду исходить из некоторых общих размышлений о формации и воспитании, которые я развивал во время последней сессии Синода в Риме; и затем, вторая часть моего доклада будет посвящена документу о первом этапе формации и распознания: «Указания для этапа распознания призвания к священству».



I. Итак, «формация и воспитание».

Прежде всего, я хочу напомнить, что любая формация или воспитание не являются целью, формация — это инструмент, данный определённому субъекту (община, общение) ради исполнения той миссии, которой Сам Иисус Христос наделил Свою Церковь.

В деле формации и воспитания личности ради проявления её призвания, чтобы актуализировать миссию, данную каждому из нас Христом через общение Церкви, она, Церковь, стремится развивать совместную ответственность за миссию, не останавливаясь на внешнем сотрудничестве.

Совместная ответственность способствует большей открытости, большему уважению к различным призваниям, харизмам и служениям.

В этом смысле следует расширять возможности для того, чтобы небольшие группы из священников, монашествующих, семей и мирян могли бы принять на себя пастырскую заботу о распознании призваний.

В этом смысле я думаю, что вклад разных харизм как посвящённых людей, как и мирян, принадлежащих к церковным движениям, общинам и приходам, должен развиваться более творчески.

Мы не должны забывать, что эта деятельность должна быть обращена к конкретному человеку, и в этой перспективе я хотел бы обратить внимание на измерение слушания.

Духовность слушания принадлежит всей общине. Слушание — это фундаментальная характеристика современной Церкви, в России и не только. Исходя из этих предпосылок, я хотел бы подчеркнуть, что формация на всех уровнях должна быть целостной и совместной.

Итак, учитывая сказанное выше, подумаем о том, какого рвения от нас ожидает Церковь, которая призывает каждого человека исполнить своё призвание и взять на себя свою миссию.

Горит ли огонь нашего рвения? Горит ли в нас желание делиться святыми словами Иисуса со всеми? Какого рода воспитание может передать не только доктрину, не только добродетельную дисциплину, но и огонь Духа, который делает всех миссионерами?

Спросим себя: каким образом мы можем позволить дару Духа Воскресшего вести нас? Как мы можем позволить воплю мира и его страданиям и слезам побуждать и направлять нас?

Святая Церковь Божия на последнем Синоде не ставила под вопрос все аспекты, все стороны воспитания для всех возрастов и категорий.

Она задалась вопросом о том, какого рода воспитание способно укрепить миссионерское рвение и компетентность ради распознания, какую форму миссии ей надлежит осуществить?

Постоянная формация всех крещеных — это важный путь синодальной Церкви. Она должна быть целостной и затрагивающей главные измерения личности: интеллектуальное, эмоциональное (в смысле здоровой, зрелой эмоциональной сферы), и духовное.

Воспитание также должно больше включать в себя конкретный опыт мирян, особенно семей, и посвящённых Богу людей. В этом смысле на Синоде говорилось о том, что воспитание должно быть всеобщим и совместным, то есть общинным.

С другой стороны, оно должно нести в себе динамизм христианского посвящения, чтобы верующий стал свидетелем и провозвестником спасения в силу своей принадлежности к общине.

Говоря о формации, нельзя не обратить особое внимание на цифровые инструменты, поскольку они служат не только для общения, но и для формации.

Воспитание умения слушать и принимать — это первое необходимое условие: разные пути формации, — как в семинариях, так и адресованные всем верующим, — должны быть отмечены общинным измерением; они должны учить, в частности, заботе об отношениях вообще.

Кроме того, формация не должна пренебрегать приобщением к молитвенной жизни, участию в литургии и делам милосердия.

Воспитание мирян, особенно в распознании призвания, должно больше способствовать их будущей миссии в мире, а не ограничиваться служением внутри общины.

Необходимо преодолеть искушение понимать миссию как некое заполнение «штата общины или епархии». Нужно прилагать больше усилий к тому, чтобы обучать мирян осуществлять миссию в мире за стенами прихода.

Говоря о формации молодых людей, нельзя игнорировать роль родителей. Логично и правильно, что родители заботятся о том, чтобы их дети были здоровы и счастливы, но нельзя путать это с избеганием проблем или трудностей в жизни.

Это особенно серьёзно в ситуации, когда современные подростки и молодёжь не привыкли принимать реальность; напротив, они ожидают, что она будет такой, какой они её считают.

Когда всё не так, как им хочется, они избегают или подвергают её цензуре. Защищаясь, они не дают реальности стать фактором их личностного роста.

Это вызывает ещё большее беспокойство в нашу эпоху и в наших обстоятельствах, где распространяется особая культура отношений, которая отождествляется с эмоциями: нынешний менталитет учит молодых людей следовать тому, что им нравится, до тех пор, пока это нравится, и на этом всё.

Эмоциональность часто лежит в основе поведения и решений большинства молодых людей. Они не всегда понимают логику причин, использование разума не позволяет им отличить правильное от неправильного, истину от лжи. Они оправдывают свои решения только потому, что так чувствуют: «Если мне это нравится и это весело, почему это плохо?»

Более того, влияние социальных сетей приучает их полагаться только на сиюминутные эмоции и, во многих случаях, на переменчивые и скоротечные сиюминутные реакции, которыми легко манипулировать.

Тогда жизнь превращается в игру. Игра зависит не от того, важно или, наоборот, не важно то, что человек делает, а от того, как он относится к тому, что делает: он играет, когда относится к вещам с неподобающей целью.

Например, тривиализация секса и отношений вплоть до насилия, выхолащивание и пустота в использовании свободного времени, безразличие к фактам.

Такое отношение к реальности или уход от неё имеет весьма очевидные последствия для личности.

Прежде всего, это страх совершить ошибку. Общество успеха заставляет детей жить в мире, где ошибок не терпят, а промахи являются источником разочарования и боли.

Это порождает зависимость от результата и от образа, который они хотят или должны создать: и из этого проистекает страх неудачи, который порождает сильную тревогу у тех, кто не привык сталкиваться с трудностями.

Затем — недоверие и неустойчивость в отношениях. Другой воспринимается не как ресурс, а как конкурент.

Человек изолируется от своего окружения и устанавливает связи во внутреннем кругу, где он чувствует себя более защищённым. Или же человек ищет эту защиту в виртуальных отношениях.

Так появляются молодые люди, которые живут в обороне, которым всё кажется враждебным и направленным против них; они никому не доверяют; им кажется, что все их подводят или обижают.

При этом они хотели бы иметь возможность доверять, но боль заставляет их замыкаться в себе, вместо того чтобы открыться и попросить о помощи.

И наконец, цензура боли и снижение желания. Многим молодым людям трудно принять то, что они потеряли, чего у них ещё нет, или чего они не могут достичь. Они просто хотят, чтобы проблема исчезла, как будто счастье — это отсутствие проблем. Они пытаются заглушить свою боль и запечатать сердце, потому что уже не верят, что ответ возможен.

А если боли не избежать и её невозможно больше терпеть, то могут возникнуть серьёзные психологические расстройства: самоповреждение — это выражение эмоционального расстройства, трудности в принятии своих эмоций из-за боли, которую причиняет боль, это отсутствие смысла в жизни.

Я думаю, что это отсутствие смысла, вкуса к жизни происходит также от того, что в наше время господствует менталитет, в котором фактически больше нет границы между хорошим и плохим, между истинным и ложным. Опыт может быть хорошим или плохим, истинным или ложным, исключительно исходя из силы воздействия, который он оказывает на нас.

В нас всё ещё может быть потребность в чём-то или в ком-то, но она больше не превращается в знание о чём-то или о ком-то.

Другими словами, мы всё ещё можем чувствовать потребность в хорошем и истинном, но мы больше не знаем, где они обретаются, не знаем, как их найти.

На мой взгляд, всё это происходит из-за затмения Бога в нашей жизни. Когда Бог стирается, стирается и наше бытие как существо, стираются и наши отношения и связи.

Наши желания больше не ведут нас к «потустороннему», «сверхъестественному», напротив, они заставляют нас обнаружить огромную пустоту в глубинах нашего существа.

Многим молодым людям не хватает опыта того, что значит быть любимыми и желанными. Это приводит к тому, что они перестают верить в то, что существует подлинное благо, и что его на самом деле можно достичь.

Если таково положение дел, то наша первая задача как педагогов — помочь другому понять, что любовь возможна, что она реальна, что она существует.

Лично я считаю, что есть два основных пути для этого — принятие личности и вхождение в конкретную общину. Эти два опыта должны идти вместе.

В процессе принятия личности, который может длиться недели и месяцы, а возможно, и годы, человеку также необходимо помочь пройти через долгое молчание, а иногда и через долгое путешествие, чтобы он открылся для доверия, насколько это позволяет его свобода.

Но только в общинных отношениях, в жизни дружбы, молодой человек находит пространство для того, чтобы обнаружить в себе отражение надежды, которая загорается на лицах других.

Молодым людям нужны места и слова, в которых проявляется эмоциональная и интеллектуальная стабильность.

Другими словами, им нужно знать, что их любят такими, какие они есть.

Стабильность любви также делает возможной стабильность вещей и отношений. Что же сказать всем нам для нашего служения как священнослужителей и как педагогов, которым поручена забота о благе молодых людей?

Прежде всего, наша задача — необходима, это высочайшая задача: дать возможность нынешним поколениям смотреть в будущее.

Это также увлекательная задача, потому что она совпадает с написанием новой страницы в истории мира и церкви.

Это задача, которая возможна благодаря помощи Святого Духа и наших братьев и сестёр.

Так что же значит принимать молодого человека и слушать его? Думаю, все мы убеждены, что жизнь, открытая для Тайны, истиннее, чем жизнь, замкнутая в горизонте вещей. Бог, чьё имя является синонимом Тайны, и человек не могут быть разделены.

Молодой человек носит в себе стремление к чему-то большему, скрытому даже под цинизмом или модой господствующего менталитета и любой пропагандой, но молодой человек часто не знает, где найти это «нечто» значимое для жизни, и часто сгорает от разочарования.

Как достичь уверенности, чтобы преодолеть страх, чтобы жизнь действительно воспринималась как путь к счастью? В этом и заключается основная задача формации.

Нет ничего трагичнее, чем не знать, зачем тебе жить: вокруг тебя могут быть люди, которые тебя любят, но ты будешь продолжать жить в одиночестве и страхе, если не ответишь на этот основной вопрос.

И мы, как форматоры, не можем избежать ответа на этот вопрос. Формация — это проблема смысла, значения для жизни, вопрос зрелой эмоциональности — это вопрос смысла, и вкуса для жизни.

Каковы же возможные пути для формации молодежи сегодня? Я хочу предложить вам пять путей, пять пунктов, которые я считаю сегодня необходимыми:

1) Помогать молодым людям смотреть на факты, на то, что происходит, а не только на эмоции или чувства, которые они испытывают, помогать им оценивать то, что с ними происходит.

2) Помогать молодым людям искать друзей, в которых есть истинный идеал.

3) Помогать молодым людям не отчаиваться и не презирать себя за падения, слабости, ошибки, а искать того, кто поможет им не падать духом, называть грех по имени, но не поддаваться ему.

4) Помогать молодым людям ставить перед собой большие цели в жизни. Не столько успех, сколько радость от того, что ты можешь сделать что-то, что вносит вклад в историю мира и Церкви. Радость быть самим собой: «Пусть я мал, но во мне живёт великое», как это было для апостола Павла.

5) Помочь молодым людям понять, что жизнь — это принадлежность, но что есть хорошие и плохие узы. Таким образом мы помогаем им открыть тайну зрелой эмоциональности, тайну сферы чувств. Часто молодые люди не говорят об этих вещах со своими родителями, со взрослыми или даже между собой.

Пусть они найдут в вас «матерей» и «отцов», которые умеют слушать, принимать, и говорить живые, правдивые слова, которые позволят им без страха встретить молодость, этот важнейший опыт человеческой жизни.



II. А теперь несколько слов о документе «Указания для этапа распознания призвания к священству».

Учитывая указания, находящиеся в предыдущем документе («Некоторые указания для заботы о призвании к священству, особенно в первые годы священнического служения») Комиссия по делам призваний сочла необходимым предложить епископам ввести этап распознания призвания к священству.

Мы заметили, что умножаются обстоятельства, в которых будущий священник должен будет считаться с одиночеством — духовным, душевным, и иногда также физическим, что его будущее служение, вполне возможно, будет развиваться в слабых отношениях с приходом или общиной.

И здесь очень важна формация, которая позволит будущему священнику почувствовать в себе отношения с Богом, с пресвитерием, с общиной (малой и большой, здесь уже не важно) и со средой, его окружающей.

Можно сказать, что процесс распознавания призвания — самый важный этап; он происходит с двух сторон — со стороны кандидата и со стороны Церкви в лице приходского настоятеля, епископа, общины, и других.

Распознавание со стороны Церкви должно быть актом активным и ответственным, а не просто автоматической передачей кандидата в следующую инстанцию с мыслью, «пусть там разберутся с ним» и «пусть они решают».

Ответственность за решение, последний шаг каждого этапа лежит не только на кандидате, но и на сопровождающем кандидата лице, или лицах.

В этом смысле необходимо также смотреть на документы, которые сопровождают кандидата в приёмную комиссию предсеминарии: они в конечном итоге должны отражать результаты процесса распознавания с обоих сторон.

В частности, письмо с прошением кандидата должно стать плодом личного распознания кандидата; но также характеристики и рекомендательные письма должны отражать этот путь со стороны сопровождающего лица.

Процесс распознания призвания обновляется на каждом этапе формации; он заканчивается моментом, когда епископ во время обряда рукоположения в диаконы или священники спросит и получит ответ от представителя Церкви: «Да, он достоин!», и кандидат произнесёт: «Вот, я!»

Этот первый этап, или нулевой этап начинается с того момента, когда молодой человек выражает настоятелю своего прихода (общины) или епископу желание стать епархиальным священником.

В этот период, который может длиться у разных людей разное время (необходимо учитывать год крещения или присоединения к Католической Церкви, условия жизни, работы, учёбы кандидата, …), самое важное — это сопровождение, которое сможет привести кандидата к обоснованному распознанию.

Это время, когда происходит «проверка» призвания, проверка его истинности и прочности. Это также время раскрытия полной информации о возможных препятствиях на пути к священству.

Кандидат должен стать способным сам выносить суждения о своей жизни и поступках, и к самостоятельному принятию решений.

Нормальной средой для этого распознания по идее должна быть жизнь прихода или общины, где растёт и воспитывается вера кандидата с помощью священника, монашествующего или же мирянина.

Это, на самом деле, по крайней мере в наших условиях, происходит очень редко. Вот почему важна фигура духовного наставника, которым является, прежде всего, сама община.

Однако часто этой общины просто нет, или она находится далеко от места, где живёт кандидат. Часто кандидат не имеет никакого опыта общинного измерения своего призвания.

В случае отсутствия общины или слабой жизни общины, епископу следовало бы найти приход, где кандидат мог бы получить по меньшей мере осознание общинного измерения призвания к священству, того что священник не существует без народа, без общины.

Вот почему мы считаем, что кандидат должен находиться в тесных связях с «духовным руководителем или сопровождающим», назначенным епископом, учитывая условия и обстоятельства кандидата.

Учитывая специфичность призвания желательно, чтобы этим сопровождающим был священник. Однако нельзя исключать возможность выбрать для этой задачи монашествующего или мирянина.

Чтобы «вести» молодого человека по этому пути, сам ведущий должен быть ведóмым, то есть иметь хороший опыт в призвании к священству или диаконату, жить общинным измерением, и уметь сопровождать людей к открытию своего призвания и, хотя бы, к минимальной способности работать над собой.

В чём конкретно заключается задача духовного сопровождающего в этом первичном процессе распознания? Как должен он помогать кандидату в его процессе распознания? Также, что не менее важно, как именно должен сопровождающий распознать, есть ли достаточная уверенность в том, что у конкретного кандидата есть надёжные и прочные признаки призвания?

Для этого мы определили определённые задачи; епископы и священники могут с ними ознакомиться.

[Задачи для духовного сопровождающего лица:

— Способствовать установлению отношений доверия между ним и кандидатом, прежде всего внимательно выслушивать кандидата.

— Регулярно (не менее раза в месяц или два) беседовать с кандидатом и наблюдать за путём его роста во внутреннем осознании самого себя и своей истории, а также в установлении соотношения себя и своей истории с Богом и Церковью.

— Познакомиться с личной историей кандидата и помогать кандидату рассказывать о себе и своей жизни.

— Помогать кандидату начинать лучше осознавать все этапы личной истории: семья (отец, мать, радости и раны), школа, работа, вера в Бога, в Иисуса Христа, успехи, болезни, дары, и т. д.

— Помогать кандидату постепенно целостно видеть, понимать и принимать всё, что произошло до сих пор в его жизни и рассказывать об этом, отвечая себе, «где был Бог во всём этом»?

— Направить кандидата к специалисту для психологической оценки. Дать возможность кандидату начать прорабатывать «болезненные» или тяжёлые моменты из своего опыта/личной истории.

— Помогать кандидату осознавать «почему» и «как» он понимает, что именно Бог призывает его к священству, и что это не просто его хорошая идея или его собственный «проект».

— Какие конкретные моменты на своём личном пути веры он видит и принимает как знаки призвания? Как это случилось? Какие знаки указывают на то, что это именно призвание к священству, а не просто желание к более активной жизни в Церкви?

— Осознаёт ли он другие способы служения в Церкви, не будучи священником?

— Помогать кандидату углубляться в личной молитве со Священным Писанием, чтобы это было особым привилегированным местом личной встречи с Господом. Также это касается святых Таинств и Литургии.

— Помогать кандидату открываться другим людям в общении, в пастырском и социальном служении.

— Молиться о кандидате и, в свою очередь, распознавать призвание этого человека. Приготовить свою конфиденциальную рекомендацию местному епископу, учитывая пройденный процесс].

Также мы определили, какие критерии или качества должен продемонстрировать кандидат, который хочет поступить в Предсеминарию.

Ясно, что кандидат не должен быть уже совершенным. Это качества, которые кандидат, с помощью сопровождающего лица, должен обнаруживать, или начинать обработать в себе.

С этими качествами также могут ознакомиться все заинтересованные лица.

[Кандидат:

— поступает осознано и свободно вступает на этот путь без какого-либо принуждения с чьей-либо стороны;

— отсутствуют какие-либо препятствия к рукоположению во священники;

— законопослушен перед государством, обществом и людьми (это касается нравов, военной службы и законов);

— способен рассказывать о себе и о своей жизни; достаточно хорошо знает себя и того, чего конкретно он хочет; внятно может рассказывать о своём поиске;

— не меньше года имеет устойчивое желание особым образом служить Богу и Церкви, и делает конкретные шаги, чтобы осуществлять его;

— не замкнут в себе и не избегает контактов и общения с другими;

— осознаёт и с целостным спокойствием и благодарением смотрит и принимает свою личную историю и историю своей семьи; готов принимать помощь (духовное сопровождение и другие виды), чтобы углубиться в процессе осознания и благодарения;

— лично познал любящего Бога и имеет постоянные личные отношения с Ним;

— осознаёт, что такое целибат, и с благодарностью способен и готов его принять;

— осознаёт, что в Церкви можно служить, не будучи священником;

— является зрелым, физически и психологически здоровым;

— конкретно продемонстрировал желание и способность служить другим, проявлять инициативу в учёбе и молитве;

— допускает, что не всё знает о себе и Церкви, и готов к новым интерпретациям своего опыта].

Одним относительно новым фактором на этом этапе распознания является общение с психологом. Мы считаем, что встреча с психологом (желательно знакомым с католической верой, идеей призвания, и священническим или диаконским служением) должна состояться уже на этом этапе формации.

Эта консультация проводится не ради того, чтобы получить некую формальную справку о состоянии психического здоровья кандидата, но ради того, чтобы оценить способности кандидата совершать это служение в наших условия. А если у кандидата есть психологические трудности, специалист должен сообщить, какую работу необходимо провести.

Этап распознания завершается, когда можно рекомендовать кандидата для продолжения формации. Тогда сопровождающее лицо помогает кандидату собрать необходимы документы, которые направляются епископу.

Этот список документов также известен епископам и, наверно, священникам.

[Документы для направления в Предсеминарию:

1. Личные документы — копия паспорта, военного билета, документов об образовании, свидетельства о крещении, справка о состоянии здоровья.

2. Автобиография.

3. Заявление кандидата на имя Епископа с просьбой о направлении на формацию в Предсеминарию,

4. Три рекомендации — от настоятеля и двух других лиц в приходе (священников, монашествующих, мирян), — написанные согласно рекомендациям Предсеминарии.

5. Заключение психолога, сопровождаемое разрешением на его использование в формации, написанное согласно рекомендациям для психологов].

[Указания о Пропедевтическом периоде формации священников

(Формация в Предсеминарии)

Ratio fundamentalis: Il dono della vocazione presbiterale (RF) устанавливает, что началу формации кандидатов к священству в семинарии должен предшествовать пропедевтический период.

При этом RF отмечает желательность прохождения этого периода в другом институте, отдельном от Семинарии.

Главной задачей пропедевтического периода является создание твердых оснований духовной жизни и углубление самопознания для личностного роста.

В Католической Церкви в России уже много лет действует Предсеминария в Новосибирске, которая по своей организации в полной мере способна выполнить задачи пропедевтического периода формации.

Формация в Предсеминарии включает в себя человеческую, духовную, пастырскую и интеллектуальную формацию.

Ниже изложена структура и задачи Предсеминарии.

Модератор

Модератором Предсеминарии является епископ Преображенской Епархии, который по согласованию с ККЕР назначает Координатора Предсеминарии.

Модератор также по предложению Координатора выбирает Приходы, в которых будет проходить практика предсеминаристов, и назначает настоятелей этих приходов воспитателями предсеминаристов с правами и обязанностями Ректора семинарии по отношению к ним. Модератор созывает приемную комиссию и возглавляет ее.

Модератор назначает, по предложению Координатора, преподавателей, помогающих предсеминаристу в его интеллектуальной формации на этом этапе.

Координатор и Духовный отец

Координатор Предсеминарии является одновременно Духовным отцом предсеминаристов, и поэтому, отвечая за координацию усилий всех воспитателей (настоятеля прихода, монашествующих, катехизаторов, преподавателей отдельных предметов), он сам не составляет итоговую характеристику и не принимает участия в принятии решения о продолжении или прерывании формации.

Координатор, в первую очередь, является постоянным духовным сопровождающим кандидата, который помогает кандидату возрастать в распознании своего призвания.

Для этого он призван установить отношения доверия с каждым кандидатом, и прежде всего внимательно выслушивать кандидата.

— Регулярно (не менее раза в месяц или два) беседовать с кандидатом и наблюдать за путем его роста во внутреннем осознании самого себя и своей истории, а также установлении соотношения себя и своей истории с Богом и Церковью.

— Познакомиться с личной историей кандидата и помогать кандидату рассказывать о себе и своей жизни.

— Помогать кандидату начинать лучше осознавать все этапы личной истории: семья (отец, мать, радости и раны), школа, работа, вера в Бога, в Христа Иисуса, успехи, болезни, дары, и т. д.

— Помогать кандидату постепенно целостно видеть, понимать и принимать всё, что произошло до сих пор в его жизни и рассказывать об этом, отвечая себе, «где был Бог во всём этом»?

— Направить кандидата к специалисту для психологической оценки. Дать возможность кандидату начинать прорабатывать болезненные или тяжелые моменты из своего опыта/личной истории.

— Помогать кандидату осознавать, «почему» и «как» он понимает, что именно Бог его призывает к священству, и что это не просто его хорошая идея, то есть, его собственный «проект».

— Какие конкретные моменты в своём личном пути веры он видит и принимает, как знаки призыва? Как это случилось? Какие знаки показывают на то, что это именно призвание к священству, а не просто желание к более активной жизни в Церкви?

— Осознаёт ли он другие способы служения в Церкви, не будучи священником?

— Помогать кандидату углубляться в личной молитве со Священным Писанием, чтобы это было особым привилегированным местом личной встречи с Господом. Также это касается Таинств и Литургии.

— Помогать кандидату открываться другим людям в общении, в пастырском и социальном служении. В прошлом часто наблюдалось, что кандидаты живут достаточно обособленно и замкнуто.

— Молиться о кандидате и, в свою очередь, распознавать призвание этого человека

Основаниями для созревания в духовной жизни являются углубление в молитве через регулярное участие в Таинствах и Литургии часов, близость со Словом Божиим — душой и проводником всего формативного пути, через молчание, размышление и духовное чтение. Координатор проводит реколлекции и духовные упражнения для кандидатов, которые становятся для них «школой молитвы», чтобы те могли познакомиться с различными способами молитвы и духовными практиками (Бревиарий, ежедневная Евхаристия, личное размышление, духовное чтение, испытание совести и духовная беседа, молитва в молчании).

Эти духовные инструменты помогут кандидатам развивать духовную жизнь. Также один раз в месяц координатор-духовник посещает кандидатов для личных бесед с каждым из них.

Настоятель прихода

Настоятель прихода является основным воспитателем кандидата в течение его пропедевтического периода и исполняет служение Ректора, определяя непосредственный распорядок, расписание, и виды приходских служений.

Приход

Период Предсеминарии является временем распознания призвания через жизнь в общине. Эту общину для кандидата составляет настоятель, все пастырские сотрудники прихода и вся приходская община.

При этом особенно важным является общение с собственным Епископом, Епископом Предсеминарии, с Пресвитерием и со всей отдельной Церковью, поскольку многие призвания происходят из различных католических групп и движений, или из пастырских пунктов, лишь периодически посещаемых священником, и нуждаются в развитии и укреплении связи с Епархией.

Этот период также служит для развития понимания необходимости самоотдачи через участие в пастырском служении в приходе и в делах милосердия.

В приходах кандидаты призваны помогать настоятелям в пастырской работе (подготовка министрантов, катехизация детей и взрослых, летние лагеря, «каникулы с Богом», посещение больных, поездки со священником в разные приходские пункты и т.д.).

В то же самое время кандидаты должны участвовать в социальном служении с помощью настоятелей, сестёр-монахинь или сотрудников Каритас.

Другой аспект общинной формации и пастырства — это помощь в практических делах по хозяйству в храме и в приходском доме.

Интеллектуальная формация

Пропедевтический период важен для первого знакомства с христианским учением через изучение Компендиума Катехизиса Католической Церкви и может быть использован при необходимости для завершения общекультурной формации.

С этой целью в распорядке кандидатов в приходе предусматривается время для самостоятельной учебы, участия в онлайн курсах и занятиях с преподавателями, включающими в себя введение в Священное Писание, английский язык, знание русского языка и литературы, основы музыки и хорального пения.

Психолог

Наряду с духовной формацией и духовной поддержкой координатора, для углубления в самопознании кандидаты могут пользоваться психологическими консультациями христианского психолога, рекомендованного Духовным отцом. Рекомендации и оценки психолога могут быть полезными для того, чтобы наблюдать за личностным ростом по сравнению с результатами первоначального психологического заключения и рекомендациями психолога на предшествующем этапе.

Подготовка документов

Подготовка необходимых документов для поступления в Предсеминарию осуществляется настоятелем на этапе предварительной формации; затем документы направляются собственному Епископу кандидата.

Документы для направления в Предсеминарию:

1. Личные документы — копия паспорта, военного билета, документов об образовании, свидетельства о крещении, справка о состоянии здоровья.

2. Автобиография.

3. Заявление кандидата на имя Епископа с просьбой о направлении на формацию в Предсеминарию.

4. Три рекомендации — от настоятеля и двух других лиц в приходе (священников, монашествующих, мирян), написанные согласно рекомендациям Предсеминарии.

5. Заключение психолога, сопровождаемое разрешением на его использование в формации, написанное согласно рекомендациям для психологов.

Вступительное собеседование

Если Епископ кандидата, после изучения представленных документов, сочтет это возможным, он направляет кандидата на собеседование в Предсеминарию. Собеседование проходит в конце мая. Собеседование проводит созванная Модератором Предсеминарии под его руководством Приемная комиссия, в состав которой входят Ректор Семинарии, Координатор Предсеминарии, монахиня и священник. Члены комиссии проводят индивидуальные собеседования с кандидатами, по результатам которых представляют совместное заключение по каждому из кандидатов, направляемое собственному Епископу кандидата для принятия окончательного решения о зачислении в Предсеминарию.

Время формации и направление в Семинарию

Период формации в Предсеминарии длится с сентября по июнь. По завершении этого периода Ректор кандидата (настоятель прихода, в котором проходила практика) пишет его развернутую характеристику, указывая на выявившиеся качества, которые, по его мнению, свидетельствуют о призвании, способствуют будущему служению или затрудняют его, либо препятствуют священническому служению.

Эта рекомендация, вместе с двумя другими от тех, с кем кандидат непосредственно взаимодействовал в пастырском служении. передается собственному Епископу кандидата для принятия им решения о возможности зачисления в Семинарию не позднее начала июля].

В заключение я хотел бы вернуться к тому, что сказал в начале: пусть в каждой епархии рождается компания людей, друзей, священников, монашествующих, посвящённых, семейных и мирян, готовых вовлечься в жизнь молодых людей и сопровождать их в процессе распознания своего призвания.

Спасибо за внимание!

Архиепископ Павел Пецци,

Председатель Конференции католических епископов России

Всероссийский конгресс «Святая Мария, Матерь духовных призваний»

Новосибирск, 01.02.2025