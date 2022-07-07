«Время взрослой веры»: диалог архиепископа Павла Пецци с Владимиром Легойдой

Диалог о вере двух заметных фигур в христианской жизни России – архиепископа Павла Пецци, митрополита Архиепархии Божией Матери в Москве, председателя Конференции католических епископов РФ, и Владимира Легойды, председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата, главного редактора журнала «Фома», – организовал 5 июля директор Культурного центра «Покровские ворота» Жан-Франсуа Тири. Поводом для встречи стал выход книги-интервью журналиста «Российской газеты» Елены Яковлевой с Владимиром Легойдой «Время взрослой веры». Подробности сообщает «Благовест-инфо».

Что позволяет укреплять веру в изменяющемся мире? Может ли Бог быть еще интересен современному человеку? Что такое «взрослая вера»? Что нужно менять в Церкви, чтобы она была более привлекательной? Эти и другие вопросы поставил перед собеседниками Ж.-Ф. Тири.

В начале встречи В. Легойда пояснил выбор названия для книги – по его словам, оно может показаться «богословски некорректным», ведь «Спаситель ставит в пример [веру] ребенка, детская вера в контексте Евангелия – это что-то очень важное как цель для христианина». Однако в названии нет «богословского вызова», но есть «психологический момент»: как ребенок в раннем детстве идеализирует родителей, а потом все более реалистично, а то и критично относится к ним, но «это не отражается на его любви к родителям», так и пришедшие в Церковь в первые годы религиозной свободы «в неофитском порыве полагали ее идеальным местом», но, «поскольку мы давно пытаемся жить по-христиански и много чего знаем, это никак не отразилось на нашей любви к Богу и Церкви». «Взрослая вера» – это вот что: «мы понимаем, что по-человечески в Церкви много недостатков, но Христос всегда тот же», – пояснил автор книги.

Отвечая на вопрос ведущего о тех вызовах, которые стоят сегодня перед пастырями и мирянами, В. Легойда размышлял о том, что в разные времена эти вызовы не меняются и в сущности сводятся к одному: «Что значит быть христианином сегодня, здесь и сейчас?» Однако меняется контекст – например, развитие соцсетей представляет собой новый вызов для Церкви, но и он «глубинно не нов: разве могут быть для христианина особые правила поведения в соцсетях, в отличие от реальной жизни?» «Церковь не стремится вернуться в прошлое, у нас нет культурной идеи «золотого века». Но в современном мире христианам важно помнить, что уважение к человеку с другими взглядами и другой оценкой событий – это тоже христианская добродетель», – сказал Легойда.

Архиепископ Павел Пецци согласился, что задача Церкви и христиан одна на все времена – «это продолжение присутствия Христа в истории». Для исполнения этой задачи Христос выбрал вовсе не идеальных людей: «Он выбрал Петра, не самого лучшего с человеческой точки зрения, не говоря уже о других: холериках, не исключающих насилие, желающих первенства в собраниях и т.д. Но Христос выбрал именно этот способ, отождествляя Свое присутствие с единством между этими людьми и теми, кто будет после них».

При неизменности и вневременности задачи, христианам важно «осознавать сегодняшние обстоятельства». В частности, с распространением соцсетей «необходимо считаться, не меняя нашу задачу, но понять, каковы риски, какой язык использовать, каковы люди, которые посещают это пространство» – с тем, чтобы совершенствовать христианскую миссию. В этом смысле название новой книги В. Легойды кажется архиепископу вполне удачным и точным: «в наших условиях вера, если она не будет взрослой, просто не способна выдерживать удар, который сегодня Церковь и сама вера получает от мира».

Далее участники диалога продолжили обсуждать тему языка миссии в современном мире. В. Легойда, который давно преподает в вузе и много общается с молодежью, отметил, что сегодня «поколения едва соприкасаются», все меньше возможность общего языка между ними и почти отсутствует пространство общего культурного контекста. Однако он отметил, что «не боится этого разрыва поколений», ведь «если Церковь свидетельствует о Христе, то эта коммуникация будет выстроена, потому что весть о Христе не вмещается в культурные рамки», эта весть основана на «постоянной новизне переживания христианского Откровения».

«Проблема в том, как передать традицию живой. Мой любимый поэт Шарль Пеги говорил о том, что Христос передал нам живые слова, их нельзя сохранить «в ящике», их надо передать живыми, иначе они исчезнут», – продолжил монс. Пецци. По его мнению, велик соблазн «подменить свидетельство о Христе ценностями, не понимая, что эти ценности существуют не сами по себе или «после Христа», а что они происходят от самого Живого Христа». Ценности относительны: каждое государство поддерживает определенные ценности в разных странах и в разные времена, но самое главное – «не потерять живую связь со Христом».

Что значит «быть со Христом»? У Владимира Легойды нет готового однозначного ответа, особенно это «трудно определить в нравственно-пограничных ситуациях». Но, методом исключения, понятен «путь, которым точно не надо идти – это попытка считать, что если мы будем идти в ногу со временем, то все хорошо». «Исповедание Христа и попытка понять, что это такое – жизнь со Христом, вот это важно», – отметил он, подчеркнув, что на этом пути «опыт прикосновения Божия – ключевое понятие».



Юлия Зайцева

Источник: «Благовест-инфо»