Впервые за 1719 лет существования Армянской Церкви пасхальная служба прошла без прихожан

Впервые за 1719 лет существования Армянской Церкви пасхальная служба прошла без прихожан

Апрель 14, 2020

12 апреля отметила Пасху – Светлое Христово Воскресенье. Впервые за 1719 лет пасхальная служба прошла без участия прихожан. приняла христианство в качестве государственной религии в 301 году.

Никогда ранее, несмотря на войны, чуму, голод, стихийные бедствия, геноцид, в истории Армянской Церкви не было случая проведения одного из главных христианских праздников – Пасхи (Затик – арм.) – при закрытых дверях храмов и без участия прихожан, сообщает корреспондент «Благовест-инфо» в Армении. Такое решение было принято властями в связи с пандемией инфекции COVID-19, вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2. И с 18 марта, в связи с введением в Армении чрезвычайного положения, Литургии проводятся за закрытыми дверями без участия прихожан.

Пасхальное богослужение началось с заутреннего обряда освящения четырех сторон света, называемого Андастан, а затем в 10։30 началась Святая Литургия. Уже несколько лет, в связи с проведением реставрации в Кафедральном соборе Святого Эчмиадзина, праздничные службы в нем не совершаются. Поэтому и на сей раз пасхальное богослужение прошло в Кафедральном соборе Святого Григория Просветителя Араратской епархии ААЦ в Ереване. Богослужение длилось два часа и транслировалось по местным телеканалам и социальным сетям. Огромный собор был пуст, в нем находились только священнослужители и хор. На протяжении всей службы за дверями собора, несмотря на строгие требования режима ЧП, стояли немногочисленные верующие. Они ждали выхода Патриарха-Католикоса всех армян Гарегина II, чтобы получить благословение и приложиться к святой реликвии – частице Животворящего Креста Господня. Пресс-канцелярия Эчмиадзина до Пасхи объявила, что к Светлому Празднику из Музея-сокровищницы Святого Эчмиадзина (Эчмиадзин находится в городе Вагаршапат) будет вынесена одна из главных святынь христианского мира – частица Животворящего Креста. Прямую трансляцию всего периода богослужения комментировал директор пресс-канцелярии Первопрестольного Эчмиадзина иерей Ваграм Меликян. Он рассказывал о значении обряда, объяснял зрителям, что за чин совершается и какое церковное песнопение исполняется.

Армянский Католикос сказал в своем слове: «Пасхальное жизнеобновляющее празднование этого года во всём мире многие верующие проводят в уединении, многие – вдали от своих любимых и близких. В нынешних сложных условиях пандемии мы также проводим церемонии в наших церквях без верующих, но уверены, что вы, дорогие, с нами душой, мыслями и вашими молитвами, и мы празднуем этот чудесный праздник вместе и едино. Воскресение Христово – обновление человеческого существования и дар вечности всем нам». «Мир преодолеет и это испытание, – сказал Гарегин II далее. – Однако жизненно важно, чтобы вместе с этим преодолением мы стали сильнее, стали едиными и сплоченными, духовно укрепленными, всегда имея Бога в качестве нашего предводителя и опоры… Пребывайте в благодати, любви и благословении Господнем ныне и присно и во веки. Аминь. Христос воскрес из мертвых! Благословенно Воскресение Христово!».

Блюстители порядка – полицейские – не стали требовать пришедших уйти, хотя режимом ЧП запрещено собираться более двух человек. Более того, полицейские сами встали в ряд и, опустив головы, дожидались своей очереди «прикасания» святой реликвии – частицы Животворящего креста и благословения духовного пастыря армян. Впрочем, «прикасание» креста было на расстоянии. Медики, в целях предупреждения заражения вирусом, не рекомендовали физического контакта с церковными предметами.

По последним данным национального Центра контроля и профилактики заболеваний, в Армении к 12 апреля насчитывалось 1013 заболевших коронавирусной инфекцией, 13 человек умерло.

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