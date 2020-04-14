Впервые за 1719 лет существования Армянской Церкви пасхальная служба прошла без прихожан

Армянская Апостольская Церковь 12 апреля отметила Пасху – Светлое Христово Воскресенье. Впервые за 1719 лет пасхальная служба прошла без участия прихожан. Армения приняла христианство в качестве государственной религии в 301 году.

Никогда ранее, несмотря на войны, чуму, голод, стихийные бедствия, геноцид, в истории Армянской Церкви не было случая проведения одного из главных христианских праздников – Пасхи (Затик – арм.) – при закрытых дверях храмов и без участия прихожан, сообщает корреспондент «Благовест-инфо» в Армении. Такое решение было принято властями в связи с пандемией инфекции COVID-19, вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2. И с 18 марта, в связи с введением в Армении чрезвычайного положения, Литургии проводятся за закрытыми дверями без участия прихожан.

Пасхальное богослужение началось с заутреннего обряда освящения четырех сторон света, называемого Андастан, а затем в 10։30 началась Святая Литургия. Уже несколько лет, в связи с проведением реставрации в Кафедральном соборе Святого Эчмиадзина, праздничные службы в нем не совершаются. Поэтому и на сей раз пасхальное богослужение прошло в Кафедральном соборе Святого Григория Просветителя Араратской епархии ААЦ в Ереване. Богослужение длилось два часа и транслировалось по местным телеканалам и социальным сетям. Огромный собор был пуст, в нем находились только священнослужители и хор. На протяжении всей службы за дверями собора, несмотря на строгие требования режима ЧП, стояли немногочисленные верующие. Они ждали выхода Патриарха-Католикоса всех армян Гарегина II, чтобы получить благословение и приложиться к святой реликвии – частице Животворящего Креста Господня. Пресс-канцелярия Эчмиадзина до Пасхи объявила, что к Светлому Празднику из Музея-сокровищницы Святого Эчмиадзина (Эчмиадзин находится в городе Вагаршапат) будет вынесена одна из главных святынь христианского мира – частица Животворящего Креста. Прямую трансляцию всего периода богослужения комментировал директор пресс-канцелярии Первопрестольного Эчмиадзина иерей Ваграм Меликян. Он рассказывал о значении обряда, объяснял зрителям, что за чин совершается и какое церковное песнопение исполняется.



Армянский Католикос сказал в своем слове: «Пасхальное жизнеобновляющее празднование этого года во всём мире многие верующие проводят в уединении, многие – вдали от своих любимых и близких. В нынешних сложных условиях пандемии мы также проводим церемонии в наших церквях без верующих, но уверены, что вы, дорогие, с нами душой, мыслями и вашими молитвами, и мы празднуем этот чудесный праздник вместе и едино. Воскресение Христово – обновление человеческого существования и дар вечности всем нам». «Мир преодолеет и это испытание, – сказал Гарегин II далее. – Однако жизненно важно, чтобы вместе с этим преодолением мы стали сильнее, стали едиными и сплоченными, духовно укрепленными, всегда имея Бога в качестве нашего предводителя и опоры… Пребывайте в благодати, любви и благословении Господнем ныне и присно и во веки. Аминь. Христос воскрес из мертвых! Благословенно Воскресение Христово!».



Блюстители порядка – полицейские – не стали требовать пришедших уйти, хотя режимом ЧП запрещено собираться более двух человек. Более того, полицейские сами встали в ряд и, опустив головы, дожидались своей очереди «прикасания» святой реликвии – частицы Животворящего креста и благословения духовного пастыря армян. Впрочем, «прикасание» креста было на расстоянии. Медики, в целях предупреждения заражения вирусом, не рекомендовали физического контакта с церковными предметами.

По последним данным национального Центра контроля и профилактики заболеваний, в Армении к 12 апреля насчитывалось 1013 заболевших коронавирусной инфекцией, 13 человек умерло.